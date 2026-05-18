Pablo Sánchez 18 MAY 2026 - 16:16h.

Raúl Asencio trastoca la hoja de ruta del Real Madrid con los fichajes en defensa

Nombres propios a tener en cuenta

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El Real Madrid afronta un verano muy movido en todas sus parcelas. La temporada 25/26 concluye inmersa en multitud de problemas y polémicas que han salpicado y salpican al banquillo, al vestuario y a todo su organigrama. En lo que se refiere a la plantilla, se atisban muchos cambios con respecto al futuro de ciertos futbolistas. Cada jugador de la plantilla genera debate alrededor de la situación del Real Madrid y en ElDesmarket abordamos el tema en cuestión.

Jorge Picón, habitual colaborador, presenta una posible solución para para paliar los problemas que rodean al club. Picón cree que la salida de algún jugador importante ayudaría a dar un giro a la situación actual.

La opinión de Jorge Picón

"Yo sinceramenre creo que esto solo se soluciona con medidas drásticas por parte del club. Ventas dolorosas, no hay más. También empoderar al entrenador. Tampoco creo que te vaya a solucionar las cosas porque te puede generar un incendio", prosiguió.

"Para mi sí. No creo que el Madrid lo vaya a hacer. Quiere contar con los dos, pero yo creo que pasar por la venta de uno de los dos. Hay que analizar bien la situación de Valverde y Bellingham. Se les ha dado mucho poder y no están rindiendo al nivel de ese poder que ellos están reclamando. Tu puedes ser el jugador con más control del vestuario, que incluso quiera influir en decisiones del entrenador. En el Atlético por ejemplo Koke tiene mucho peso, pero puede opinar porque sabes que siempre está y que va a dar la vida. Todos los jugadores en el Real Madrid que requieran eso van a tener que pagar con lo mismo. Correr todos los partidos, no borrarse, marcar goles si eres delantero, hacer una serie de cosas que te aúpen a esa posición que tu quieres tener. Si no eres capaz de dar eso, aparte", sentenció.