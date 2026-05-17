Álvaro Arbeloa ironiza con el banquillo del Sevilla y responde a Vinicius y Mbappé: "Muy cómodos"

Ángel Cotán 17 MAY 2026 - 21:22h.

El entrenador madridista habló de nombres propios en sala de prensa

Uno por uno del Real Madrid ante el Sevilla: aprobados sin brillantez, excepciones y un señalado

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Álvaro Arbeloa compareció este domingo en sala de prensa tras la victoria del Real Madrid en el Sánchez-Pizjuán. Un solitario tanto cargado de polémica de Vinicius Júnior bastó para sumar tres puntos estériles al casillero liguero. El técnico, que no es ajeno al ruido sobre su futuro en el banquillo, ironizó al ser cuestionado por su fría actitud en Sevilla.

Tras los resultados de la jornada 37 de LALIGA EA Sports, el último partido del Real Madrid podría sufrir modificaciones. Arbeloa respondió a esta posibilidad: "No sé, no sé. Vamos a ver, no sé si nos cambian el partido o no, pero esperaremos a ver qué día nos ponen el partido para organizar la semana. También qué jugadores tenemos disponibles porque han salido alguno con molestias. Último partido, así que también día de despedidas para algún jugador".

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Las palabras de Álvaro Arbeloa en sala de prensa

El entrenador madridista vivió el encuentro prácticamente sin levantarse de su asiento en el banquillo hispalense. Al ser preguntado por esta situación y su fría actitud, Arbeloa tiró de ironía: "No, estaban cómodos los banquillos del Sevilla. Creo que el equipo en un campo complicado como siempre es este y contra un gran equipo ha hecho un partido serio. Hemos tenido controlado el partido en todo momento".

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También habló de nombres propios. Tras los últimos episodios de Kylian Mbappé y Vinicius, el técnico ensalzó el nivel futbolístico de ambos: "Somos conscientes de que no hemos cumplido los objetivos. He estado aquí cuatro meses y creo que los dos, en meses complicados para ellos, son jugadores que cualquier equipo le querría. Para el Real Madrid es una suerte tener a los dos".

Por último, Álvaro Arbeloa también analizó el encuentro de los futbolistas españoles en su Madrid: "Han jugado todos bien, son cuatro grandes jugadores. El Madrid siempre se ha caracterizado por tener los mejores jugadores de España. Dean ha hecho un buen partido, Carvajal noventa minutos, Thiago... tenemos un gran grupo de españoles".