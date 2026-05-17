Ángel Cotán 17 MAY 2026 - 20:54h.

Vinicius fue el mejor de los blancos

Alineaciones confirmadas del Sevilla y del Real Madrid en la jornada 37 de LALIGA

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El Real Madrid se llevó los tres puntos del Ramón Sánchez-Pizjuán en un partido en el que jugó a medio gas. Vinicius encarriló el triunfo con un tanto en el primer cuarto de hora, aunque bien pudo haber anotado alguno más. También un Kylian Mbappé fallón y desconectado por momentos. Dean Huijsen destacó en defensa y Aurélien Tchouaméni en la contención.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores del Real Madrid ante el Sevilla FC y ponemos nota a su partido.

Thibaut Courtois (7): En el minuto 4 de partido se vio obligado a realizar la primera parada de la tarde. Terminó el encuentro con una gran mano ante Kike Salas que sube su nota.

Dani Carvajal (6,5): Sufrió al principio en defensa ante las cabalgadas de Oso, pero acabó recomponiéndose y cuajando un buen encuentro.

Antonio Rüdiger (6): Mucho menos exigido que su compañero en el eje de la zaga.

Dean Huijsen (6,5): Se mantuvo en pie en el arreón inicial del Sevilla. Robo capital ante Akor Adams para negarle el empate. Cometió un error en el tramo final que los rivales no aprovecharon.

Fran García (6): Sorprendió en ataque muy liberado de marca. Libró una bonita batalla con el regateador Ejuke.

Aurélien Tchouaméni (6,5): Enfocado en labores defensivas. En uno de sus robos en zona alta estuvo cerca de ver portería. Buen partido del centrocampista.

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Jude Bellingham (6): Tocó balón pero sin asumir muchos riesgos. Protagonizó algunas recuperaciones importantes.

Thiago Pitarch (5): Inicio dubitativo cometiendo errores en campo propio. Mejoró con el paso de los minutos. El primer cambio de Arbeloa.

Brahim Díaz (5): Pinceladas de su desparpajo dentro del área, pero sin peligro. Ayudó en labores defensivas y acabó jugando de interior izquierdo.

Vinicius (8): Definición plácida y certera para inaugurar el luminoso. El atacante merengue que más sensación de peligro daba, aunque no salió muy ganador en los duelos ante Castrín. Muy solidario en área rival esta tarde.

Kylian Mbappé (4): Ganó el duelo clave en el tanto de Vinicius. Se durmió en un mano a mano clarísimo y Kike Salas le robó la cartera. A renglón seguido mandó otro balón a las nubes. Vio portería, pero en fuera de juego.

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Los cambios de Álvaro Arbeloa en el Sevilla - Real Madrid

Camavinga (5): Aportó equilibrio.

Mastantuono (5,5): El primer balón que tocó lo mandó al palo con un buen disparo.

Trent (5): Jugó en el medio por necesidad. No desentonó.

Gonzalo G. (4): No gozó de oportunidades en ataque.

A. Leiva (Sin calificar): Debut en el primer equipo.