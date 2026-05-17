Andrea Esteban 17 MAY 2026 - 23:39h.

El presidente lanza una frase contundente para frenar los rumores sobre su futuro

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El futuro del banquillo del Benfica vuelve a situarse en el centro del debate en un momento de máxima exigencia para el club lisboeta. Con el mercado de entrenadores ya en plena ebullición y los rumores cruzando fronteras, Rui Costa ha querido rebajar la especulación aunque dejando una frase que, lejos de cerrar el tema Mourinho, lo mantiene abierto.

Rui Costa sale a desmentir rumores

El presidente del Benfica fue claro al hablar del futuro de José Mourinho, cuyo nombre ha sido vinculado a distintos proyectos, incluido el Real Madrid: “José Mourinho es el entrenador del Benfica hasta que se demuestre lo contrario”.

Una declaración que suena a respaldo institucional, pero también a equilibrio delicado en un escenario donde cada palabra se interpreta en clave de futuro.

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“Marco Silva aún no se ha postulado”

Rui Costa también se refirió a otros nombres que han aparecido en la órbita del banquillo encarnado, como Marco Silva, descartando cualquier movimiento inmediato en esa dirección: “Por supuesto que Marco Silva aún no se ha postulado”.

Exigencia en Lisboa tras una temporada negativa

El dirigente del Benfica no esquivó el análisis del curso actual y reconoció el nivel de presión que rodea al club: “Esto es el Benfica y por su grandeza se exige mucho. Ha sido una temporada negativa y no hemos alcanzado los objetivos”.

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Un diagnóstico directo que explica por qué el futuro del banquillo sigue siendo un tema sensible en Da Luz.

Mourinho, entre el respaldo y los rumores

Mientras Rui Costa insiste en la continuidad, el entorno de Mourinho sigue generando ruido en el mercado europeo. Su nombre continúa apareciendo ligado a grandes banquillos, con el Real Madrid como uno de los focos recurrentes de especulación.

Por ahora, el mensaje oficial es de estabilidad. Pero en el fútbol, la estabilidad rara vez es definitiva.