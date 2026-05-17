Pepe Jiménez Sevilla, 17 MAY 2026 - 21:04h.

El Sevilla vivió la cita pendiente de otros resultados

El polémico gol de Vinicius al Sevilla, precedido por un manotazo de Mbappé a Carmona

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El Sevilla seguirá en Primera División la próxima temporada. El conjunto de Luis García Plaza, a pesar de su derrota ante el Real Madrid (0-1), en la que Vini Jr fue goleador y protagonista en términos de polémica, se mantiene en la categoría tras las derrotas de Levante y Girona.

Podía ser hoy. Tras una temporada llena de derrotas, lamentos, desgracias y episodios tristemente contados, el Sevilla podía certificar este domingo su permanencia en LALIGA EA Sports, pero para ello tendría que hacer los deberes y sumar al menos un punto ante el Real Madrid o, si no lo conseguía, esperar a varios resultados. Y salieron decididos a ahorrarse sufrimientos.

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Con el Sánchez-Pizjuán apretando, el Sevilla firmó un inicio enérgico, presionando, llegando e incluso contando con ocasiones muy peligrosas como aquella que Thibaut Courtois mandó a córner. Parecía ser el día, sí, pero llegó Vinicius.

Mientras Elche, Alavés y Valencia iban marcando, en el Sánchez-Pizjuán el primero en golpear fue Vini Jr. O mejor dicho, Kylian Mbappé a Carmona para que el brasileño anotase. Porque antes del tanto inicial, el galo golpeó de manera clamorosa al lateral en la cara, cedió el balón para que el '7' encendiese Nervión.

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Con cierta falsa paz hasta el momento, Vini Jr se tocó la oreja, pidió que la grada que le gritase y, desde entonces, empezó otro encuentro. El público se centró en el brasileño, él se fijó en la grada y hasta Sánchez Martínez, otro de los pitados durante toda la primera mitad, tuvo que llamarle la atención al extremo.

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Con todo ello, nadie era ajeno, el Sevilla se estaba salvando. Pero aún quedaba mucha tela por cortar.

Una historia para no repetir

El Sevilla, lejos de lo de la primera mitad, salió tenso, posiblemente maniatado por esos nervios que te llegan al saber que lo que tanto has peleado está tan cerca... y a la vez tan lejos de tus manos.

Los de azul, los madridistas, iban mejor y García Plaza no dudó un segundo en meter un triple cambio que, ahora sí, cambiaría la cita. El partido se rompió, Alexis Sánchez empezó a encontrar huecos y los Akor Adams, Oso e incluso el propio chileno, que la tuvo en el área pequeña, sumaron ocasiones. Ni acertaron los de blanco, ni los visitantes, que con Mbappé y Vini Jr estaban ante el escenario perfecto para acabar con el marcador.

Nadie acertó -menos Castrín y Kike Salas, que estaban excelentes- y el paso de los minutos mezcló la apatía del Real Madrid con la ansiedad y el desacierto sevillista. Cada vez se miraba más al Ciutat de Valencia.

Y llegó la noticia. Con el Sevilla incapaz de empatar, el Levante anotó el segundo y Nervión, por un segundo, cambió su mirada del césped al móvil, del Sánchez-Pizjuán al Ciutat de Valencia. Todo estaba un poco más cerca

Thibaut Courtois sacó una mano increíble, el árbitro, que firmó un horripilante partido, no dejó sacar el último córner y mientras la grada despedía con muestras de cariño a la directiva, el Atleti y el Girona eran los únicos que podían evitar la salvación.

Terminó en Sevilla, terminó en Valencia y terminó en Madrid. Terminó la etapa de Del Nido Carrasco. Terminó esta lamentable temporada.

Nervión, si Vinícius quiere, le esperará en Primera el próximo año.