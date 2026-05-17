Cuánto dinero ingresa cada equipo según su clasificación y posición final en LALIGA EA Sports

Joaquín Anduro 17 MAY 2026 - 09:56h.

Unos 323 millones de euros se reparten con respecto a la posición liguera

El Big Data predice el final del descenso en LALIGA: cuatro equipos se alejan y cinco tienen problemas

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Este domingo, LALIGA EA Sports vivirá uno de sus días grandes con la disputa de la jornada 37 en horario unificado (salvo el Barcelona-Real Betis) con una pelea apasionante por la salvación y por las dos últimas plazas europeas. Además de esto, muchos clubes tienen aún pendiente en estas dos últimas fechas determinar su plaza final en la clasificación liguera con un jugoso premio económico en forma de reparto de los derechos televisivos.

La normativa establece que una cuarta parte, el 25%, del reparto de los derechos de TV es variable dependiendo de la posición final en la tabla de cada equipo. Según viene recogido en el Real Decreto-ley 5/2015, la ley establece que un 50% del reparto de los derechos televisivos se distribuye a partes iguales. El otro 50% se divide en dos: una parte destinada a la implantación social (1/3 por la recaudación en abonos y taquilla media de las últimas cinco temporadas, y los otros 2/3 por su participación en la generación de recursos por la comercialización de las retransmisiones televisivas), y la otra parte de ese segundo 50% va en función de la tabla clasificatoria para el 25% del total.

Las cantidades pueden variar aunque, tomando como referencia las cifras publicadas por LALIGA con respecto a la campaña 24/25, el botín total a repartir se cifra en 1.292 millones de euros. Esto representa unos 323 kilos (recordamos, el 25%) que se reparte con diferentes porcentajes y que se suma a los más de 32 que se reparten a partes iguales entre los 20 clubes de la Primera División y los correspondientes a las otras variables.

Así queda el reparto de dinero por posición en LALIGA EA Sports

A partir de ahí, de estos 323 millones de euros irá un 17% destinado para el Barça, el campeón, en un porcentaje que va disminuyendo hasta llegar al 0,2% del Real Oviedo, asegurado ya como colista. De este modo, el reparto (recordamos que son estimaciones) finalizaría así: