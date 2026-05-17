Xabi Alonso llega a la Premier League de la mano del Chelsea para olvidar al Real Madrid

Alberto Cercós García 17 MAY 2026 - 10:48h.

Xabi Alonso buscará en la Premier League olvidar su calvario en el Real Madrid: firma con el Chelsea hasta 2030

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Tras varios rumores durante las últimas semanas, el nombre de Xabi Alonso vuelve a estar en el foco mediático después de que el Chelsea haya decidido apostar por él para liderar su nuevo proyecto. El técnico español llega a Londres tras una etapa muy complicada en el Real Madrid, donde nunca terminó de encontrar estabilidad dentro del vestuario. Pese a la confianza inicial del club blanco, los resultados y la gestión de algunos pesos pesados acabaron debilitando su figura hasta hacer inevitable la ruptura.

En Stamford Bridge le espera otro escenario nada sencillo. El Chelsea lleva varias temporadas lejos de las expectativas, con cambios constantes en el banquillo, fichajes que no han terminado de funcionar y una plantilla sin rumbo claro. La directiva cree que Alonso puede devolver orden y competitividad a un equipo muy cuestionado por su irregularidad, aunque el margen de error es mínimo y la presión, desde el primer día, será enorme. El vasco cogerá las riendas del equipo inglés el próximo 1 de julio y ha firmado hasta 2030.

El comunicado del Chelsea

"El español asumirá su cargo el 1 de julio de 2026, tras haber firmado un contrato de cuatro años con el Chelsea. Alonso, una de las figuras más respetadas del fútbol actual, llega al Chelsea tras haber entrenado al más alto nivel del fútbol europeo con el Real Madrid y el Bayer Leverkusen, donde llevó al club alemán a conquistar su primer título de liga.

Su nombramiento refleja la confianza del Club en su amplia experiencia, su calidad como entrenador y su modelo de juego, sus cualidades de liderazgo, su carácter y su integridad, que fueron clave en la decisión de pedirle que ayudara a liderar la siguiente fase del proyecto del Chelsea. Se le considera no solo un entrenador de fútbol excepcional, sino también un líder y socio de probada eficacia en diversas áreas esenciales para el éxito del equipo", dicta el comunicado donde el Chelsea ha oficializado su fichaje.

"Tras mis conversaciones con el grupo propietario y la dirección deportiva, queda claro que compartimos la misma ambición. Queremos construir un equipo capaz de competir de forma constante al más alto nivel y luchar por los trofeos. Hay mucho talento en la plantilla y un enorme potencial en este club de fútbol, y será un gran honor para mí liderarlo. Ahora nos centraremos en el trabajo duro, en construir la cultura adecuada y en ganar títulos", declara ya el propio Xabi Alonso como futuro técnico del Chelsea.