Diego Páez de Roque 15 MAY 2026 - 00:06h.

Mbappé alzó la voz tras el partido contra el Real Oviedo

Uno por uno y notas del Real Madrid ante el Oviedo, dos notables y dos grandes señalados

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El Real Madrid llevaba muchas jornadas sin ofrecer a jugadores a las zonas mixtas de los partidos de LALIGA. Hoy, en uno de los días más complicados de Kylian Mbappé como jugador blanco, ha querido salir a atender a los medios de comunicación y responder a todo.

Mbappé da la cara

Primeramente, el galo respondió a su ausencia en el Clásico. "Es un partido que me encanta jugar, fue una pena no jugar contra el Barcelona. Así es la vida. Siempre les meto goles", comentó. Esta ausencia, sumado a sus vacaciones mientras estaba lesionado, ha provocado los pitos de la afición. "No puedo cambiar la opinión de la gente cuando está enfadada. No tengo que tomarlo por lo personal. La vida de un jugador del Real Madrid es la vida de un jugador famoso como yo".

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Esas vacaciones junto a su pareja por varios países de Europa estando lesionado ha sido la gota que colmó el vaso para la afición blanca. "Lo de no estar en Madrid tenía autorización del club. No fui el único jugador del club que no estuvo en Madrid. Para un futbolista no siempre hay que entender, hay que aceptar. Puedo cambiar esta situación fácil".

Las indirectas a Álvaro Arbeloa

Después de estar varios partidos ausentes por lesión, Álvaro Arbeloa ha optado por empezar con Mbappé desde el banquillo, algo que no pareció sentar bien al delantero galo que intentó explicar su suplencia en la zona mixta.

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"Estoy muy bien, cien por cien. No he jugado porque soy el cuarto delantero de la plantilla para el míster. Acepto y juego el tiempo que me ponen. He dado una asistencia a Jude y siempre hay que ser positivo", comentó.

Pero no se quedó ahí, pues añadió que estaba para ser titular y no está enfadado con Arbeloa, pero siempre hay que respetar la decisión del entrenador. "Trabajar duro para volver a ser titular", mencionó.

Además, valorando el global de la temporada, se pudo entrever una indirecta a su entrenador en comparación con el trabajo de Xabi Alonso. "Empezamos bien la temporada. Después hemos perdido todo en la segunda parte de la temporada. Duele mucho, tengo la sensación que hemos tenido una idea de juego, una estructura y lo hemos perdido. Eso duelo mucho para un jugador. Tenemos que aprender y aceptar que la gente no está contenta y aceptar las críticas", señaló.

"No hemos ganado títulos. Duele porque teníamos la oportunidad de hacer algo mejor. Lo demostramos al inicio de la temporada. Esto no es el Real Madrid. El Real Madrid tiene siempre que ganar", añadió.

Mbappé finalmente destacó su buena relación con Xabi Alonso, además de destacar que no hay ningún problema con Álvaro Arbeloa. "Hay que respetar la decisión del entrenador. Cada uno tiene su idea y filosofía. Yo tengo que trabajar para ser mejor que Gonzalo, que Mastantuono y que Vini para jugar", sentenció.