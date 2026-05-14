La estrella del Real Oviedo, suplente en el Santiago Bernabéu

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Santi Cazorla podría estar jugando sus últimos partidos como jugador del Real Oviedo. Y a sus 41 años, también ante sus últimos partidos como futbolista profesional. El experimentado centrocampista asturiano está viviendo una temporada complicada, con poco protagonismo y marcada por el descenso ya matemático del equipo de sus amores. Un curso en el que, además, se han producido muchas críticas contra Guillermo Almada por su gestión con un futbolista que es casi una institución.

Este jueves, ya sin nada en juego para los carbayones, Almada ha decidido dejar a Cazorla en el banquillo. Se ha convertido en algo habitual durante todo el ejercicio, condicionado de manera evidente por su edad, pero el hecho de que el Oviedo ya está descendido y que juegue en un escenario como el Santiago Bernabéu ha provocado aún más críticas.

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Rajada contra Guillermo Almada por la suplencia de Santi Cazorla

En la Cope, el periodista Heri Frade se ha mostrado muy crítico con este gesto de Almada con Cazorla, recordando además que Dani Calvo también le dio un palo a su entrenador hace unos días en sala de prensa por la gestión de minutos de Santi.

"El otro día Dani Calvo, capitán del Real Oviedo, dijo abiertamente que no entiende la gestión de Cazorla, que debería haber jugado mucho más en LaLiga, porque con 41 años es el mejor de todos. Hoy se ha cargado a Dani Calvo y evidentemente no juega Cazorla como una demostración de fuerza. Es una falta de piel, para mí imperdonable, que inhabilita a nadie para seguir en el Oviedo en Segunda División, el no poner a Cazorla en estos partidos con todo ya decidido", ha declarado el periodista en la Cope.

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Heri Frande cree que es un gesto "muy feo" e innecesario, ya que ninguno de los dos equipos se juega nada y Cazorla se podría haber despedido de una manera mucho más bonita de un estadio icónico y de la categoría. "Para mí, quitarle a Cazorla la cosa de salir con el brazalete de capitán en el Bernabéu como titular me parece muy feo, muy feo para un jugador al que no se ha tratado bien esta temporada, y el peor Almada que llegó casi casi diciendo que no contaba", agregó.