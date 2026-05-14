Fede Viñas cierra ciclo en el Oviedo y admite dónde quiere jugar: "Pero estoy abierto"

Ángel Cotán 14 MAY 2026 - 15:22h.

El ariete disputará el Mundial... y varios equipos le siguen

Quique Sánchez-Flores responde a la adulteración en LALIGA y quiere un cambio: "La fase final"

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El Real Oviedo afronta sus tres últimos encuentros en LALIGA EA Sports conociendo la noticia que nadie quería conocer. El descenso ya es matemático para un equipo que, desde la llegada de Guillermo Almada, demostró estar vivo. La llegada del técnico uruguayo coincidió con la mejor versión de Fede Viñas. El delantero habla en esta recta final de curso y confirma su futuro.

En una entrevista concedida a MARCA, el internacional uruguayo repasa la difícil temporada del regreso a la élite nacional del Real Oviedo, así como su evolución en el fútbol español. Al ser cuestionado por sus próximos pasos, Fede Viñas tira de sinceridad y cierra su etapa como carbayón.

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Fede Viñas admite dónde quiere jugar tras el Real Oviedo

Antes, al ser cuestionado por la gestión de la temporada por parte del Grupo Pachuca, Viñas reflexionó sobre sus éxitos y errores: "El fútbol pasa del blanco al negro y al revés. El Grupo hizo muchas cosas buenas, y esta temporada se ha equivocado, como los jugadores y como todos. Si no falláramos y tuviéramos una bola de cristal... El Grupo ha acertado en muchas cosas y se equivocó en otras. También para ellos es un aprendizaje".

En cuanto a su futuro, Fede Viñas cerró su etapa como oviedista: "Me gustaría seguir mejorando y dar un paso más a una institución que pelee por otras cosas. Acá cumplí un ciclo. Me gustó mucho el club y la gente, pero quiero perseguir mis sueños y trato de mejorar cada día".

Fue entonces cuando, al ser repreguntado, el delantero centro admitió dónde quiere jugar la próxima temporada, aunque no cierra la puerta a nada: "Me gustaría quedarme en España, pero estoy abierto a escuchar lo que surja en verano. Ahora mi sueño, tras acabar bien LALIGA EA Sports, es jugar el Mundial y estar compitiendo por un puesto en la Selección de Uruguay".