Javi Rayo 14 MAY 2026 - 13:53h.

Rafa Nadal se moja sobre sus intenciones con el Real Madrid

Díaz Ayuso alaba a Florentino Pérez: "Ha sido el mejor presidente que ha tenido el Real Madrid"

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Rafa Nadal ha querido salir al paso de los rumores que le situaban al lado de Enrique Riquelme en la carrera para ser el nuevo presidente del Real Madrid. La leyenda del tenis ha querido aclarar cuál es su relación con el empresario alicantino -única alternativa a priori para hacer frente a la candidatura de Florentino Pérez- para luego explicar sus planes de futuro. Además, ha mostrado su preocupación con la situación actual del Mallorca, que se jugará el descenso en las dos últimas jornadas. Pincha en el vídeo superior de la noticia para ver las explicaciones del campeón español.