eldesmarque.com 14 MAY 2026 - 00:06h.

Ha hablado públicamente en un foro en Ciudad de México

Rafa Nadal niega cualquier vinculo a posibles candidaturas a la presidencia: "No son ciertas"

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El nombre de Enrique Riquelme ha erigido con fuerza en las últimas horas después de que Florentino Pérez lo pusiera sobre la mesa en su rueda de prensa. El presidente blanco habló de un rival con "acento mexicano" al que acusó de estar moviéndose en las sombras para intentar quitarle el puesto y ahí surgió la figura de Enrique Riquelme. Todos los focos se centran ahora en él, que ha decidido pronunciarse, primero con una carta al presidente, y después públicamente en Ciudad de México durante el foro de El Financiero.

"Decidiré en los próximos días si cogemos el guante. Veremos si cogemos el guante en los próximos días y si da tiempo a hacer algo que tenga sentido", afirmó Riquelme en México sobre la posibilidad de aspirar a la presidencia del club español. "Como madridista, siempre estaré disponible. Y siempre lo haré pensando en lo mejor para el Real Madrid", remarcó el empresario en unas breves declaraciones.

Riquelme respondía así al sorpresivo anuncio de elecciones anticipadas en el club español anunciadas este martes por el actual presidente, Florentino Pérez.

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Carta de Enrique Riquelme a Florentino Pérez

Este miércoles, en una carta abierta firmada en su condición de socio número 43.858 del Real Madrid, el empresario aseguró que cuenta con la "capacidad económica y experiencia financiera" que requiere una entidad como el conjunto blanco.

"He de dejar claro, para evitar insinuaciones que desvíen el objetivo último de esta propuesta de diálogo y unidad, que cumplo con todos los requisitos económicos y de antigüedad para presentar una candidatura", señaló Riquelme en una carta hecha pública por el diario Marca.

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No obstante, el empresario insistió, ante la posibilidad "de una convocatoria inminente y veloz" de unas elecciones a la presidencia del club, en la necesidad de abrir un diálogo para acordar un proceso electoral "más amplio" que "permita y fomente la participación real de los socios".

"Por la trascendencia histórica del momento que vive nuestro club, creo humildemente que el madridismo merece tiempo, serenidad y reflexión", indicó Riquelme.