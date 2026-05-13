La emotiva historia de un padre madridista que hace cualquier cosa por conseguir una firma de Pedri a su hija

Fran Duarte Vitoria, 13 MAY 2026 - 14:14h.

ElDesmarque ha captado la bonita historia de un padre que olvida sus colores para cumplir el sueño de su hija

En vídeo, el show de Joan Laporta en 'Luz de Gas' al grito de 'madridista el que no bote'

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El fútbol sigue trayendo historias emocionantes a pesar de la crispación y la rivalidad que se viven estos días. Los dirigentes deberían ver a más padres como este vitoriano que, a pesar de ser madridista, ha pedido el día libre en el trabajo para acompañar a su hija a conseguir la firma de Pedri. Una culé que ha conseguido "liar" a su padre para que la acompañe a conseguir la firma de su ídolo a pesar de la rivalidad que puede haber entre los equipos. ¿Conseguirán la firma? ¿Descubrirán los jugadores del Barça que realmente es del Madrid? No te pierdas el desenlace de esta emotiva historia gracias a ElDesmarque.