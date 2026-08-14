El Betis pregunta por las condiciones de salida de Fabio Silva

Álvaro Borrego 14 AGO 2026 - 12:47h.

Álvaro Ladrón estuvo en Dortmund reunido con el Borussia, aunque por el momento no hay más avances y el Betis maneja más perfiles

El Betis continúa con su hoja de ruta por Dani Ceballos

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Fabio Silva es uno de los viejos anhelos de la dirección deportiva, que ya en anteriores mercados tanteó su fichaje. El Real Betis trabaja en la búsqueda de un delantero centro de nivel y esa es su gran prioridad antes del cierre del mes de agosto, a expensas de lo que pueda ocurrir con Dani Ceballos, y uno de los nombres sondeados es el del ariete del Borussia Dortmund, según avanzaban los compañeros de ABC. En una de esas rutas habituales de los hombres más reconocidos de la comisión deportiva, el secretario técnico, Álvaro Ladrón de Guevara, hizo escala en la ciudad alemana para preguntar por las condiciones de salida del portugués, que está contemplando propuestas dada la dificultad para tener continuidad bajo las órdenes de Niko Kovac.

Su nombre está muy bien considerado en el Real Betis y por eso el secretario técnico verdiblanco acudió in situ para conocer más a fondo la situación contractual del futbolista, aunque por el momento no se han registrado más avances significativos. En Heliópolis, dadas las limitaciones económicas, buscan la fórmula de una cesión que incluya una opción de compra y el portugués entra dentro de esos parámetros, pero la decisión está en manos del propio Fabio Silva. Como decimos, por el momento no va más allá de un tanteo, aunque formal, similar al que se está realizando por varios perfiles para la zona ofensiva.

El Dortmund no facilitará la salida del delantero y está solicitando de primeras un traspaso cercano a los 20 millones de euros, lo que les permitiría recuperar la inversión realizada. El Real Betis en estos casos opta por un préstamo que incluya esa posibilidad de compra, por lo que la clave en escenarios como este terminará residiendo, como de costumbre, en la capacidad que tenga el futbolista para forzar una salida. No obstante, e insistimos, este ha sido uno más de los varios sondeos que ha realizado el club en varios clubes de Europa, aunque sí que su perfil gusta y mucho en el club.

De manera paralela la Real Sociedad también anda metida en la negociación. El conjunto txuri urdin busca un delantero en el mercado y durante los últimos días ha logrado avances para concretar su fichaje, aunque por el momento la situación sigue en stand by. Un escenario que no tendrá una resolución pronta y que sigue dentro de la hoja de ruta marcada por el Real Betis, que trabaja con paciencia la llegada del ariete, a sabiendas de que en el tramo final de mercado los clubes rebajarán sus pretensiones.