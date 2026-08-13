El Betis continúa con su hoja de ruta por Dani Ceballos

Álvaro Borrego 13 AGO 2026 - 12:48h.

A 13 de agosto el Betis sigue sin tener margen para hacerle hueco, con la prioridad de firmar al delantero antes, pero existe el compromiso de hacer todo lo posible para llegar a un entendimiento antes del final de mercado

Nelson Deossa, entre su continuidad en el Betis y el horizonte de Inglaterra

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Dani Ceballos sigue siendo una opción vigente para el Real Betis. Su regreso todavía está lejos de materializarse, dado que a 13 de agosto el club no tiene margen suficiente para hacerle hueco, habida cuenta de que la prioridad pasa antes por firmar a un delantero, y aunque las fuentes consultadas mantengan un discurso cauteloso, incidiendo en la dificultad que engloba toda la operación, sí que se trabaja con la confianza de poder llegar a un entendimiento antes del final de mercado, con el compromiso verbal de hacer todo lo posible para que eso ocurra.

En una de las reuniones producidas durante el mes de julio el Real Betis solicitó al futbolista algo de tiempo para poder concretar nuevas ventas y ganar algo de límite salarial para poder hacerle hueco, para lo que el utrerano también debería poner de su parte. La venta frustrada de Nelson Deossa y la negativa de Gio Lo Celso a salir trastocaron los planes del club, que ahora busca fórmulas alternativas para poder hacer ese encaje necesario. Con todo, la dirección deportiva centra sus esfuerzos en la llegada del delantero y con el margen sobrante se valorarán qué cantidad sobrante hay para la llegada de Dani Ceballos, aunque muy posiblemente esta siga estando sujeta a otra venta más, algo sobre lo que también se trabaja. Incluso con la esperanza de que salga algún centrocampista para descongestionar esa posición.

El club tiene su compromiso de hacer todos los esfuerzos posibles para darle encaje dentro de la plantilla y durante uno de esos encuentros el jugador recibió el compromiso de colocarse entre los mejores pagados del equipo, muy muy cerca del escalón que ocupan actualmente los Isco Alarcón o Antony. Lógicamente la entidad no puede afrontar los 10 millones brutos que percibía en el Real Madrid pero sí intenta acercarse lo más posible hasta colocarlo en el top tres del plantel, entendiendo que ese es el límite máximo dentro de sus posibilidades.

A día de hoy las partes siguen estando lejos, y por el momento el acuerdo no está cerca de producirse, dado que el Real Betis centra sus esfuerzos en el delantero y a partir de ahí sabrá de qué hueco dispone para ajustar su oferta lo máximo posible, pero siempre dentro de una estabilidad económica. Son esos los condicionantes que deben darse para que las partes puedan acercar sus posturas, aunque cada uno deberá poner de su parte. En lo económico pero también en lo deportivo.

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Dani Ceballos sigue esperando al Betis

Mientras tanto, y a expensas de que se produzca ese entendimiento, el futbolista sigue frenando otros frentes con el propósito de poder reducir esas distancias. El deseo de Dani Ceballos sigue vigente. Quiere regresar a casa y obtener estabilidad familiar, con sus hijos recién nacidos en su Utrera natal, y el diálogo no se apaga del todo, con Manu Fajardo como hilo conductor de la negociación.

En su última aparición pública el propio Dani Ceballos jugó sus bazas al asegurar que lo único que pretendía era "jugar, sentirme importante. Todo lo demás, a estas alturas de mi carrera deportiva, es secundario", comentaba a su llegada a Santa Justa. El Real Betis entiende y agradece el esfuerzo de Dani Ceballos para salir libre del Real Madrid, pero en ningún caso puede comprometer su economía por un fichaje. Por eso se espera (o se desea) que con alguna venta, su propio esfuerzo y un extra más del futbolista se pueda dar. Sí conviene subrayar que el Real Betis sigue siendo hermético y trabaja con cautela con todo lo relacionado al utrerano. El club no quiere que se enrevesen las relaciones con ciertas informaciones que puedan salpicar a las partes, por lo que tanto la dirección deportiva como el consejo de administración tratan de dar sus pasos con el mayor sigilo posible, en pos del beneficio de la operación.

La realidad es la que es. El regreso de Dani Ceballos no es una asignatura fácil, pero sí que existe el compromiso de al menos intentarlo hasta el final. Con el Real Betis trabajando para hacerle hueco y el futbolista frenando otras ofertas a la espera de poder materializar el tan ansiado regreso. Primero, el delantero, y a partir de ahí, con el remanente sobrante, recalcular los escenarios para poder hacerle hueco.