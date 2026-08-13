Nelson Deossa, entre su continuidad en el Betis y el horizonte de Inglaterra

Álvaro Borrego 13 AGO 2026 - 10:07h.

El futbolista sigue apostando por su continuidad en el club y solo contemplará una salida si llega alguna oferta importante, con Inglaterra en el horizonte

El agente de Natan insiste en el interés del FC Barcelona

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Nelson Deossa sigue apostando por su continuidad en el Real Betis. Al menos eso es lo que ha reiterado el futbolista en varias ocasiones a los dirigentes del club, insistiendo en su deseo de seguir vistiendo la elástica verdiblanca, a pesar de que el club había planificado el verano contando con su posible venta, lo que ha frenado y/o condicionado algunos de los movimientos que tenía previstos. El colombiano ha transmitido tanto a la entidad como a sus compañeros más cercanos del vestuario y también a sus representantes que no escuchará propuestas, mucho menos de países en los que el nivel deportivo es mucho más bajo, y solo contemplará una salida en el tramo final de mercado si llega alguno de los intereses llegados desde Inglaterra se concreta con una oferta irrechazable. Algo que por el momento no termina de cristalizar.

Con todo acordado entre las partes, el futbolista frenó a última hora su acuerdo con el Vasco da Gama, convencido de que eso habría implicado un paso atrás en su carrera. Tampoco le convencieron las opciones de River Plate o América de México. A poco que ha tenido continuidad, algo que no tuvo el pasado curso, Nelson Deossa ha demostrado condiciones de sobra para al menos intentar ganarse un hueco y por méritos propios se ha convertido en uno de los mejores futbolistas del Real Betis esta pretemporada.

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El colombiano parece haber dado un paso al frente, quién sabe si enrabietado por haber estado en la rampa de salida, pero lo cierto es que la versión ofrecida este verano, al menos hasta el momento, es radicalmente opuesta a la de la temporada pasada. Y si contra el Olympique de Lyon firmó su mejor actuación con la camiseta verdiblanca, el pasado miércoles frente al Arsenal demostró que lo visto hasta ahora no era casualidad. El cafetero ha destapado una versión inédita hasta ahora, con capacidad para jugar de espaldas, gran criterio en la toma de decisiones y una sensacional habilidad para ver portería contraria.

Ese rol de delantero tendrá su regresión natural en las próximas semanas, con el regreso del Cucho Hernández y el fichaje de un delantero centro, por lo que en principio le tocará volver a pelear un puesto en el centro del campo. Una tesitura que le podría invitar a replantear su situación, aunque por el momento Deossa insiste con la posibilidad de continuar. Cuenta también con el beneplácito de sus compañeros, e incluso jugadores como Antony, Cucho o Ez Abde públicamente han mostrado su apoyo al colombiano.

En el horizonte emerge la posibilidad de acabar en la Premier League. Ha sido ese siempre el contexto ideal para el Real Betis, que ya hace un año, cuando se concretó su fichaje, valoraba esa posibilidad futura, dado que las condiciones de Nelson Deossa casan a las mil maravillas con el perfil de futbolista que tanto gusta en Inglaterra. En Heliópolis no descartan ningún escenario y todavía esperan que cristalice alguno de esos sondeos realizados durante estas semanas, lo que sin lugar a dudas brindarían un punto de inflexión en este tramo final de mercado. Al colombiano le están siguiendo varios clubes de la Premier League, como el Ipswich Town y el Leeds, así como West Ham y Wolverhampton, descendidos en mayo a la Championship, e incluso algunos de ellos mandaron emisarios a verlos in situ contra el Arsenal.

Mucho ruido pero de momento poco más, sin ningún interés que se formalice a través de una oferta. Mientras tanto, el escenario sigue siendo el mismo. Nelson Deossa apuesta por continuar en el Real Betis y así lo ha trasladado, y solo cambiaría su parecer si emerge alguna oferta -con Inglaterra en mente- que tanto deportiva como económicamente le haga cambiar de opinión.