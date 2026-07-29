Las incongruencias de Nelson Deossa, el Betis y su futuro

Álvaro Borrego 29 JUL 2026 - 21:34h.

El colombiano marcó contra el Lyon y firmó su mejor partido con la camiseta del Real Betis

El Betis busca la 'fórmula Antony' para fichar a su nuevo delantero

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Nelson Deossa firmó este miércoles su mejor actuación con la camiseta de las trece barras. Nada menos que contra el Olympique de Lyon, posible rival en la Champions League, y encima jugando como delantero centro. El colombiano, cuya posición natural es el centro del campo, volvió a ejercer como referencia ofensiva del Real Betis, por delante de Gonzalo Petit, y firmó una actuación soberbia. Jugando de espaldas, corriendo al espacio, asociándose con criterio y hasta acertando en el regate. Demostrando poderío en la zancada y ganando duelos a través de su corpulencia. Una actuación que encontró el premio del gol al filo del descanso, poniendo el broche de oro a su partido con un sensacional cabezazo para lograr el 2-0.

Su partido dejó varios detalles llamativos. No se puede pasar por alto su titularidad, la tercera del verano, pese a que el entrenador tenía a su disposición a un punta natural como Gonzalo Petit. La segunda es su implicación, regalando todo un ejercicio de sacrificio, presionando, ofreciéndose, bajando a recibir... Y una de las singularidades más particulares llegó en la pausa de hidratación, siendo el colombiano el único futbolista con el que dialogó Manuel Pellegrini. Igualmente significativo resultó comprobar la simbiosis del vestuario, dado que su gol se festejó especialmente entre los compañeros, alegrándose de las buenas cosas que le estaban pasando al centrocampista, hoy delantero.

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Todo ello mientras se sigue negociando su incorporación al Vasco da Gama. El Betis sigue convencido de su salida, pero el entrenador continúa apostando por él y su rendimiento mejora, lo que por otro lado podría revalorizar su figura. "La situación de Nelson Deossa, a pesar de que en la pasada temporada no se cumplieron las expectativas que había puestas en el jugador, es un futbolista que tiene muy buen mercado, que hay clubes a día de hoy dispuestos a poner cantidades económicas de dinero importantes a pesar de que el jugador no tuvo continuidad en el Real Betis. Al final me gusta ser respetuoso con los jugadores, con los entornos, con la familia y cualquier situación que se presente de cualquier jugador que todas las partes entiendan que es beneficioso para todo, pues la estudiaremos", explicaba Manu Fajardo el pasado viernes.