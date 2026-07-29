El Atlético de Madrid toma posición por Ferran Torres con un plan encubierto: "Todos los días"
La renovación del delantero sigue parada
El Atlético de Madrid sólo venderá a Julián Álvarez a un equipo extranjero: "Las opciones son un 1%"
La delantera acapara todos los focos en el mercado de verano del Atlético de Madrid. Con Julián Álvarez perfilando su decisión antes de incorporarse a la pretemporada, la dirección deportiva colchonera apuesta por mantener en nómina a Alexander Sorloth. Este movimiento, a la espera de conocer qué ocurrirá con el futuro del argentino, rebaja las dudas en ataque, aunque Mateu Alemany toma posiciones por Ferran Torres.
El héroe del pasado Mundial 2026 vuelve a escena en la ventana estival. Aún disfrutando de sus vacaciones, Ferran Torres deberá incorporarse próximamente a los entrenamientos azulgranas sin avances por su futuro.
Con contrato hasta junio de 2027, el gol ante Argentina parecía que podía alterar el plan inicial culé. Este miércoles, el periodista Matteo Moretto arroja algo de luz a un asunto que podría ir para largo y al que el Atlético está muy atento.
El Atlético de Madrid toma posición por Ferran Torres
El experto en materia de fichajes compareció en Radio MARCA y apostó por la continuidad de Ferran: "Aquí te puedo decir que, a día de hoy, parece mucho más dentro que fuera por muchos temas. Primero, el Barça no tiene delantero. Segundo, Ferran está muy a gusto en Barcelona y sabe que podría renovar, aunque está parada. No hay contactos entre las partes desde hace tiempo, pero ahora parece que el Barça se mueve después del Mundial".
Eso sí, la renovación del atacante está parada y muy en duda. Ahí entra un Atlético de Madrid que en cuestión de pocos meses podría ficharle a coste cero: "El tema de la renovación me huele mal, un poco raro. Ferran sabe que dentro de pocos meses puede irse libre y esto es lo que decíamos antes. Hay dos clubes interesados en él, sobre todo, PSG y Atlético de Madrid. Lo del Atleti puede estar relacionado con Julián, pero a día de hoy repito, lo más probable parece es que se quede".
En ese plan encubierto rojiblanco, son varios los jugadores que están formando parte: "Yo te digo que además hay futbolistas del Atlético de Madrid muy amigos de Ferran Torres que le dicen todos los días 'oye, vente que vas a ser nuestro nueve, vas a ser nuestro ídolo'. Pero bueno, quedan cosas".