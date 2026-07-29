El consejo a Julián Álvarez antes de unirse al Atlético de Madrid en menos de dos semanas

Celia Pérez 29 JUL 2026 - 07:31h.

El delantero deberá unirse a la pretemporada colchonera el 10 de agosto

El Barcelona se fija en una perla de la Premier ante la dificultad de fichar a Julián Álvarez: 100 millones sobre la mesa

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Un día más, Julián Álvarez vuelve a ser protagonista. La situación del delantero argentino se ha convertido en uno de los grandes culebrones del verano y cada información que llega sobre él se convierte en un nuevo capítulo. Tras un Mundial marcado por sus declaraciones para salir del cuadro rojiblanco y el posterior cruce de declaraciones entre Atlético de Madrid, que cierra totalmente la puerta a una salida con destino a la Ciudad Condal, y del FC Barcelona, con Joan Laporta señalando la oferta por el jugador, todo los ojos se centran en su vuelta al conjunto rojiblanco.

El próximo día 10 de agosto tendrá que unirse, como el resto de internacionales que disputaron la final del Mundial, al conjunto de Diego Pablo Simeone y todos los ojos se centran en su vuelta al conjunto rojiblanco. Su jugada para forzar la salida, al declarar en una zona mixta que quería "cumplir un sueño", ni ha sentado bien ni ha servido para mover de su posición al club rojiblanco por lo que todo está pendiente de la postura del futbolista una vez finalicen sus vacaciones: si forzar hasta el final para tratar de jugar en el FC Barcelona o volver pedir disculpas al Atlético de Madrid.

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Precisamente esta última postura es la que le recomienda parte de su entorno. El periodista Achraf Ben Ayad cuenta que personas de su alrededor estarían aconsejando pedir disculpas al Atlético antes de unirse a la pretemporada.

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Un gesto con el que el argentino podría limar asperezas después de sus declaraciones en pleno Mundial dejando claro que quiere salir del Atlético de Madrid. Desde ese entonces Julián no ha vuelto a pronunciarse sobre su futuro y habrá que esperar para ver definitivamente cuál es su postura una vez llegue la fecha señalada para unirse al conjunto rojiblanco este verano.