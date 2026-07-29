La respuesta madridista de Rodri al PSG cuando intentaron hacerle la oferta

Redacción ElDesmarque Madrid, 29 JUL 2026 - 08:53h.

El futuro del balón de oro sigue completamente abierto

El Real Madrid dispara sus beneficios y anuncia una millonada para fichajes: "Ningún club lo ha logrado"

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El futuro de Rodri sigue siendo uno de los grandes asuntos pendientes del mercado de fichajes. Con contrato en vigor con el Manchester City hasta 2027 y después de firmar un Mundial sobresaliente, en el que fue elegido mejor jugador del torneo, el centrocampista acumula pretendientes de primer nivel. Sin embargo, uno de ellos ya ha recibido una negativa tajante por parte del internacional español.

Rodri solo piensa en seguir en la élite… y volver a España sigue sobre la mesa

Según informa Le Parisien, el Paris Saint-Germain intentó aprovechar la incertidumbre sobre el futuro del mediocentro para incorporarlo este verano. El conjunto presidido por Nasser Al Khelaïfi contactó con el entorno del futbolista con la intención de presentar una propuesta, pero la respuesta por parte de Rodri y su entorno fue inmediata. El madrileño ni siquiera quiso escuchar las condiciones económicas del PSG.

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El internacional español agradeció el interés del vigente campeón de Europa, pero ha dejado claro que sus planes deportivos pasan por otro camino. Su contestación fue un rotundo “No, gracias”, cerrando cualquier posibilidad de negociar con el club parisino. A sus 30 años, considera que el próximo contrato puede marcar el último gran proyecto de su carrera y quiere tomar una decisión exclusivamente deportiva, sin dejarse condicionar por el aspecto económico.

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Con un año por delante antes de entrar en la recta final de su vinculación con el Manchester City, Rodri mantiene abiertas dos posibilidades: renovar con el conjunto inglés si el proyecto le convence o regresar a España, una opción que siempre ha visto con buenos ojos y que ha ido ganando fuerza en las últimas semanas. El interés del Real Madrid continúa muy presente y el club blanco sigue valorando el fichaje de Rodri, especialmente tras el vacío que dejó Toni Kroos en la medular.