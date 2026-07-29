La Comunidad de Madrid apunta a Martín Presa y el tiempo que estará cerrado el estadio de Vallecas

Celia Pérez 29 JUL 2026 - 08:01h.

La Comunidad le ha retirado la concesión cautelarmente al Rayo

Óscar Trejo señala a Martín Presa por la retirada de Vallecas y avisa al Rayo: "Por eso duele"

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El Rayo Vallecano no podrá comenzar LALIGA en su estadio. Todo ello se produce después de que este martes se conociera la decisión de la Comunidad de Madrid de retirar cautelarmente la concesión del estadio de Vallecas al conjunto franjirrojo tras haber encontrado graves deficiencias de seguridad en las instalaciones. Un nuevo varapalo aleja al equipo de su estadio este inicio de temporada y del que ha hablado Mariano de Paco, consejero de Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid, señalado la gestión de Martín Presa y el tiempo de cierre.

"Los primeros partidos del Rayo no se van a poder jugar en el estadio de Vallecas. Eso es clarísimo. Ese segmento temporal entre los dos meses y los seis meses lo he dado yo esta mañana cuando me han preguntado precisamente lo que calculábamos que iba a durar la reforma. Meses seguro, podemos hablar de dos o de seis. nosotros vamos a intentar que sean dos. vamos a intentar siempre reducir esos plazos. Está claro que las reformas iniciales, de calado, las que garantizan la seguridad nos van a llevar unos meses", comenzó exponiendo en una entrevista en El Larguero.

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"Lo que también es cierto es que el momento que esa seguridad esté garantizada y documentada habremos concluido la primera fase de esta reforma. A partir de ahí continuará el devenir normal de esa reforma integral que nosotros habíamos anunciado que siempre dijimos que tenia que ser compatible con el desarrollo de la competición. El estadio solo va a estar cerrado el tiempo necesario que certifique que no entraña un peligro para las personas", añadió.

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La gestión de Martín Presa

Al ser preguntado por la gestión del club, el consejero de Cultura y Deporte señaló directamente al club bajo la gestión de Martín Presa. "Este ha sido el modus operandi del presidente como cabeza del club históricamente. Los últimos años lo que ha hecho es utilizar una estrategia dilatoria, dejar que pasar el tiempo porque al final no pasaba nada, o pasaba poco", comenzó exponiendo.

"Yo lo primero que le dije cuando tomé posesión de este puesto es que eso se había terminado. Yo le dije: 'La comunidad de Madrid no puede permitir que el estadio del Rayo esté en las condiciones que está. Yo he tenido una relación fluida y de colaboración constante con Martín Presa hasta un momento que hay un punto de inflexión importante, que es cuando le hacemos el primer requerimiento de documentación. Lo que faltaba fundamentalmente eran documentos que justificaran que estaba al corriente de sus obligaciones y él deja pasar el plazo. Un primer plazo de 15 días, no aporta ningún documento, y el último día del plazo nos pide una prórroga del mismo aduciendo que era mucha información y que necesitaban tiempo. Se lo concedimos. Pasa el segundo plazo de gracia y no ha presentado ni un solo documento. Son documentos obligatorios. Son el cumplimiento de la legalidad", afirmó.