Ibai Llanos desvela su llamada privada con Cristiano Ronaldo y la conexión con Georgina Rodríguez

Juan Pérez 29 JUL 2026 - 08:39h.

Un whatsapp urgente de Edu Aguirre fue el detonante de la charla

La conexión de Auronplay con David Raya y Gavi en La Velada del año 6

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Ibai Llanos cumple un sueño el domingo después de La Velada del año 6 sin apenas moverse de la cama tras una larga siesta, y es que una llamada inesperada de Edu Aguirre le dejó un momentazo con Cristiano Ronaldo. La llamada del periodista español para felicitarlo por el evento en Sevilla tenía una sorpresa preparada, la aparición del astro portugués para una breve charla en la que Georgina también fue protagonista.

La finalización del evento en La Cartuja dejó a Ibai Llanos en un estado catatónico en el que es difícil reflexionar cuando sumas tantos millones de visualizaciones, pero todavía había más. Si el día anterior el vasco alucinó solo al ver a Cristiano Ronaldo en redes con el cinturón de campeón de Edu Aguirre, más sonada fue la respuesta a esa imagen con la interacción entre el luso y el creador del espectáculo.

Todo empezó por un whatsapp de Edu Aguirre, que sorprendió a Ibai pidiéndole que le llamara con urgencia, algo muy poco habitual en pleno 2026 tal y como cuenta el que fuera narrador de esports. En ese momento el periodista le coge la llamada y le habla de lo bien que fue todo en La Cartuja, pero en unos segundos le dice que había alguien que quería hablar con él: 'El Bicho'.

Las palabras de Cristiano Ronaldo fueron de devoción absoluta por La Velada del año tal y como cuenta el streamer: "Ibai, amigo espectacular. Me quedé cinco horas a verlo. Estuve viendo a Edu en el combate, qué espectáculo. Enhorabuena. Sufrí un poco, el argentino era duro. Me encantó, cuídate", le comentó el portugués.

Tal fue la intensidad, que el propio Ibai ha confesado que Georgina le siguió en Instagram al segundo de colgar la llamada. Aún así Cristiano todavía no ha dado el paso, un guiño que el vasco suelta en medio de la anécdota a ver si uno de sus ídolos termina dando el paso. Un detalle significativo que podría quedar en secreto, pero Edu Aguirre le aclaró que podía contarlo en directo, y así lo hizo Ibai en su último stream en el que analizó al completo su Velada del año 6.