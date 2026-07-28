Juan Pérez 28 JUL 2026 - 08:59h.

Edu realizó varios guiños al portugués antes y después de subirse al ring

Los 12 posibles nombres que quieren pelear en La Velada del año 7

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Uno de los sueños de Ibai Llanos toma forma con la presencia indirecta de Cristiano Ronaldo en La Velada del año, concretamente tras posar con el cinturón de campeón de su amigo Edu Aguirre. Solo unos días después del triunfo del periodista español ante Gastón Edul, el astro portugués ha disfrutado de la victoria hasta emocionar al creador de contenido vasco desde sus redes sociales.

Aquel chaval que en 2014 empezó a comentar los videojuegos competitivos lleva años en la élite de la creación de contenido, hasta el punto de llegar a uno de sus ídolos de primera mano. La elección de Edu Aguirre para combatir en La Velada del año 6 era un hilo del que tirar para acercar a Cristiano Ronaldo al evento, y lo ha hecho aunque sin estar presente en La Cartuja este pasado sábado 25 de julio.

El simple hecho de tener al '7' con el cinturón de campeón de su amigo es un impulso motivador que ha emocionado a Ibai: "No me lo creo, esto es demasiado. Cristiano Ronaldo con el cinturón de La Velada del año. No quiero hacer nada más en mi vida. Yo era un chaval que jugaba al Call of Duty y esto ha evolucionado en que hemos creado un evento donde Cristiano Ronaldo se ha sacado una foto con el cinturón de ganador del evento", confiesa.

Tal es la conexión de el periodista con la estrella portuguesa que en la salida a La Cartuja, apareció un vídeo de ambos en un simbólico entrenamiento que valía para impulsar la conexión entre ambos. De hecho tras la victoria, Aguirre recreó la famosa celebración de Cristiano Ronaldo sobre el ring seguido del grito de toda La Cartuja. Y el propio Ibai sigue sin creérselo: "¿Somos conscientes de lo que ha ocurrido? Esto es gracias a Edu Aguirre, ganó el combate, ahí lo vemos con Cristiano y el cinturón. Esto me hace mucha ilusión", aclara.

Tal es la ilusión que le hace la imagen a Ibai, que dice que la va a poner en el salón de su casa, un guiño simpático que sirve como uno de los colofones de una Velada del año que tiene tantos asteriscos como protagonistas. Ahora solo falta imaginar al vasco cerrar el ciclo en San Mamés donde quiere pelear en algún momento en los próximos años.