¿Va a asistir Cristiano Ronaldo a La Velada del año 6 para apoyar a Edu Aguirre?

Juan Pérez 24 JUL 2026 - 14:26h.

La pretemporada del Al-Nassr deja alguna pista sobre la aparición del luso

El España - Argentina se repite en La Velada del año 6 de Ibai Llanos en tres combates

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La presencia de Cristiano Ronaldo en La Cartuja para La Velada del año 6 es uno de los grandes interrogantes del evento por todo lo que supone su amistad con Edu Aguirre. El periodista, volcado en el boxeo en los últimos meses, confesó hace unos días que está convencido de que el portugués va a seguir su enfrentamiento pero no dejó detalles sobre si sería por televisión o en directo, una duda con varias pistas que deja entrever su posible aparición en Sevilla.

Hace unos días Ibai Llanos esbozó una sonrisa al preguntarle a Edu Aguirre si Cristiano Ronaldo iba a ver La Velada del año 6. Era la presentación de los 20 boxeadores que van a subir al ring, pero había un regusto a hype para desentrañar algo más que imaginar al luso tumbado en el sofá animando a su amigo. La entrada conjunta de ambos en la puesta en escena del combate del español contra el argentino Gastón Edul parece un momento soñado para muchos fans, y la realidad es que las fechas y los condicionantes encajan.

Cristiano Ronaldo y Edu Aguirre son muy buenos amigos, tanto que el portugués ha seguido muy de cerca el avance físico y deportivo de su compañero en la preparación para La Velada del año 6. Y no es casualidad que precisamente las fechas encajen con los plazos del futbolista de cara a la pretemporada del Al-Nassr. El '7' todavía sigue de vacaciones y no ha empezado los entrenamientos, pero curiosamente la tercera fase de la preparación de su equipo está muy cerca de Sevilla.

El planning del Al-Nassr pasa por Lisboa para seguir la pretemporada desde el 25 de julio al 5 de agosto, una ciudad señalada para Cristiano Ronaldo que puede ver su regreso en los próximos días. La Velada del año es precisamente ese mismo día, este sábado, y de hecho el planning del club se queda entre Portugal y España. El 28 de este mes compiten contra el Mérida, el 1 de agosto contra el Astrela Amadora y poco después, el 4 de agosto, pasa a Almería para una concentración.

Esto puede despejar la incógnita de que Cristiano puede estar muy cerca para haber planificado su regreso justo después de ver a Edu Aguirre en La Velada del año 6. Es difícil imaginarlo en el primer plano, pero puede hacerlo en la entrada de su amigo o en un palco VIP sin pasar por los micrófonos oficiales, lo cual parece lógico. Vinícius, Fede Valverde, Gerard Piqué, Borja Iglesias y Sergio Reguilón son algunos de los futbolistas que sí han estado presentes en alguna de las cinco ediciones anteriores, una lista pendiente de ampliación este sábado.