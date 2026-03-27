La oferta de Ibai Llanos a Cristiano Ronaldo para tenerlo en La Velada del año 6

Juan Pérez 27 MAR 2026 - 18:56h.

Le ofrece sus cantantes favoritos e incluso los palcos que quiera

Los precios de La Velada del año 6 se disparan en la reventa

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La cita de Ibai Llanos con un posible récord de visualizaciones en La Velada del año 6 en Sevilla puede tener un invitado de honor en Cristiano Ronaldo, pero ni mucho menos para pelear. La amistad del portugués con uno de los boxeadores, Edu Aguirre, impulsa al creador de contenido a hacer una oferta muy loca disfrazada de broma para conseguir, de verdad, viralizar la propuesta y hacer el llamamiento mucho más grande.

Ibai Llanos quiere a Cristiano en La Velada del año 6, pero sobre todo quiere que esa idea le llegue al exjugador del Real Madrid de algún modo para convencerlo de alguna forma. Con una lluvia de propuestas para elegir palco a dedo e incluso algún artista invitado para un concierto 'exclusivo', el vasco eleva ante los ojos de sus seguidores cuál es la estrategia para convertir el evento en un espacio ideal para atraer estrellas.

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El 25 de julio La Cartuja se va a volver a convertir en el epicentro de todas las miradas con millones de espectadores relacionados con los boxeadores, con Ibai y con el entretenimiento en sí. Pero Ibai quiere más ahora que propone por primera vez en seis años un espectáculo en tres canales para llegar a más gente: Twitch, Tik Tok y Youtube. Aún así la vertiente presencial pesa, sobre todo si consigue una imagen, un vídeo o un momento con Cristiano Ronaldo dentro del foco.

En su último viral, Ibai Llanos explica que ha hablado con Edu Aguirre para tantear a Cristiano Ronaldo de cara a presenciar La Velada del año 6 en Sevilla con todo lo que eso conlleva. La reciente fotografía del jugador junto al periodista en Madrid desvela por enésima vez la buena amistad entre ambos hasta el punto de reflexionar sobre la opción de imaginar al luso como apoyo muy cercano para la pelea.

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El madridismo de Ibai Llanos y su ambición por tener a Cristiano Ronaldo en su evento aunque sea de acompañante le hacen perder la cabeza desde el punto de vista humorístico para ofrecer todo lo que tiene en su mano. En el vídeo lo invoca directamente para darle todo lo que puede: "Cristiano, si estás viendo este vídeo, por favor comenta algo. Que sepas que si te apetece venir a Sevilla te dejo un palco para ti... bueno, un palco no, te dejo 28 palcos y traigo a tus artistas favoritos, a quien tú me digas. Dejadme soñar, por favor. Dejadme soñar", aclara.

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Las fechas de Cristiano Ronaldo, apurado para La Velada del año 6

El reinicio de la competición liguera deja al límite la presencia de Cristiano Ronaldo en La Velada del año 6 si Edu Aguirre le convence, sobre todo por la época. El 25 de julio es una época enfocada en los primeros entrenamientos, de hecho el propio portugués se adhirió el año pasado exactamente el 24 de julio a la pretemporada de su equipo una vez empezada. Eso deja al límite las posibilidades de la leyenda para estar en Sevilla.

La presión para estar, el poder de la amistad y las vacaciones de Cristiano después de la actuación de Portugal en el Mundial son las claves para entender que la propuesta de Ibai pueda llegar a ser una realidad. La competición saudí arranca a finales de agosto, un juego de fechas con una opción muy complicada que a día de hoy no está descartada.