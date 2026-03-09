Juan Pérez 09 MAR 2026 - 23:11h.

Desde cantantes a periodistas y creadores de contenidos de todas las plataformas

La pista de Ibai para soñar con Bad Bunny en La Velada del año 6

SevillaLa plantilla al completo de boxeadores de La Velada del año 6 es un terremoto de emociones con puntos de fuga tan opuestos como ir de Gastón Edul a Kidd Keo, Marta Diaz o Rivers. Nombres muy diferentes que no siempre están en el público, de hecho entre los cinco primeros combates hay muchos desconocidos para el seguidor fiel que hace años veía un Reven vs ElMillior en otra perspectiva diferente. Ahora estos son los elegidos para Ibai de cara al show en Sevilla.

El mainstream ha reformulado La Velada del año 6 como en las dos últimas ediciones hasta el punto de consumir los millones de seguidores en combates que apuntan a una escala por descubrir. Conocer el año pasado a Rivaldios o este año a Tatiana Kaer o Gastón Edul seguramente sea parte de un nicho muy concreto, pero en esa suma hay nombres tan interesantes como los que ha unido Ibai para los 10 combates oficiales.

Edu Aguirre vs Gastón Edul

El enfrentamiento entre España y Argentina es natural en La Velada del año, más aún con este inicio donde los periodistas van a estar frente a frente en La Velada del año. Uno alineado a Cristiano Ronaldo, y el otro bajo el escudo de Leo Messi, los dos son un acorde diferente a lo habitual en el show de Ibai Llanos y quién sabe si alguno de los dos es capaz de atraer a los astros en pleno verano a la capital hispalense.

Fabiana Sevillano vs La Parce

El beef parece el apellido perfecto para este combate más allá de la procedencia de cada peleadora. Fabiana juega en casa como local y además le echó en cara a su rival de su pareja, porque al parecer Juan Guarnizo iba a competir contra el ex de la sevillana...pero desistió. La primera es una tiktoker que ha explotado este año gracias a su espontaneidad con vídeos simpáticos y bailes constantes, mientras que La Parce viene de otra liga. La streamer colombiana conocida pos sus extensibles nació con Call of Duty y ahora está más enfocada en variedad tras cinco años de directos.

Clersss vs Natalia MX

El salto al estrellato de Clersss frente a la experiencia de Natalia MX deja otro combate muy potente. La primera lleva una corriente muy parecida a Fabiana y de hecho han aparecido juntas en algún que otro vídeo de Ibai Llanos en YouTube en los últimos meses. Humor, muchos vlogs y un patrón definido entre los más conocidos. Por su parte Natalia lleva años enfrascada en el contenido del día a día además del deportivo, porque es muy fitness no sólo en planteamiento sino también con su actividad diaria y con la Queens League.

Lit Killah vs Kidd Keo

El choque más inesperado de todo el show está en este duelo de artistas. Lit Killah es un cantante argentino, rapero, compositor...y también streamer. Conocido por su roleplay en GTA V, tiene una vena gamer que le diferencia de otros artistas mientras que Kidd Keo se planta desde el rap y el trap español con un perfil más enfocado en la música pero sin dejar de lado locuras como esta. Es uno de esos artistas imprevisibles desde su vestuario a su música desde que comenzara a dar el salto allá por 2026.

Alondrissa vs Angie Velasco

El primer combate sin representación española en la historia de La Velada del año deja un choque cultural brutal entre los directos en Twitch y la minuciosidad de YouTube. Alondrissa llega desde Puerto Rico para romper los moldes desde el Just Chatting, mientras que la argentina Angie Velasco es una de las primeras de su generación en apostar fuerte por la plataforma roja desde el content variado con historias personales, juegos y propuestas del día a día.

Gero Arias vs Viruzz

El campeón del Parense de Manos que le ganó a Tomas Maza, contra el rey por excelencia de las Veladas. Gero Arias es el representante argentino que no sólo tiene como reto estar y ganar en España, sino que piensa ser el campeón de las Olimpiadas en 2028. Un streamer capaz de todo que tiene entre ceja y ceja un reto cada semana que siempre es más complejo que el anterior y suele estar relacionado con el esfuerzo físico.

A Viruzz no hay quien no lo conozca, un youtuber que va a asegurar una de las mejores batallas. Enamorado de las cartas Pokémon, su presencia otra vez denota el interés por acercarse a la escena amateur en el evento de Ibai Llanos.

Rivers vs RoRo

La Elegida llega desde México después de ser la protagonista de la tercera Velada del Año, y vuelve tres años después como una de las mayores creadoras de contenido de México. No sólo está en todas partes en Twitch, sino que forma parte de las originales de la Kings League y la Queens League con PIO FC. Su derrota contra Marina Rivers fue memorable, pero más aún su doble batalla este año tras la ausencia de Amouranth a última hora.

Por su parte RoRo quiere desquitarse de la derrota el año pasado con una pareja más similar a ella en lo físico, aunque seguramente Rivers sea mucho más favorita que Abby. La tiktoker enfocada en la cocina ha dado un salto en su contenido y ahora está más abierta a eventos y programas televisivos después de ser la estrella de las redes el año pasado, pero sin dejar de lado sus recetas para Pablo.

Marta Díaz vs Tatiana Kaer

La presencia de Marta Díaz en La Velada es una realidad después de que hace unos años se cayera del cartel por la conocida lesión en la rodilla tras una caída esquiando en la nieve. Ahora sí da el paso tras recuperarse al 100%, no sólo como creadora sino como empresaria y una de las caras más reconocibles de las redes sociales en España, sino una influencer con docuserie propia. Por su parte Tatiana Kaer es una española de origen ruso que a los 17 años se profesionalizó como modelo, y ahora mantiene ese perfil con más de 16 millones de seguidores. Tips, estilo de vida tras la pasarela y muchos bailes virales.

Plex vs Fernanfloo

Dos ganadores de La Velada del año frente a frente en un combate de altos, con más experiencia y con la sed de repetir de nuevo en el ring. España vs Honduras es el penúltimo enfrentamiento y poco hay que decir de estos dos reyes, uno más reciente con la sonada vuelta al mundo, y el otro como mito de YouTube desde hace años.

Illojuan vs Grefg

El main event de La Velada del año es el combate filtrado desde hace semanas entre Illojuan y Grefg. El malagueño es uno de los reyes de la creación de contenido en Twitch en el último lustro mientras que Grefg lleva más de 14 años desde que comenzó su carrera en YouTube con Call of Duty. Ahora los dos están entre los streamers más conocidos de la era actual, y sorprende que el malagueño haya dado el salto contra alguien con una forma física tan envidiable como la del murciano. Muchos videojuegos, un cambio de vida y el último combate para la madrugada de Sevilla.