¿Quién es Tatiana Kaer?, la influencer que peleará en La Velada del año 6 de Ibai Llanos

Juan Pérez 09 MAR 2026 - 22:04h.

Se enfrentará a Marta Díaz en La Cartuja

Juan Guarnizo se borra de La Velada del Año 6 y confirma un combate top

Compartir







La española Tatiana Kaer es una de las mayores sorpresas de La Velada del año 6 de Ibai Llanos por su flamante combate con Marta Díaz, y es uno de los nombres más alejados del mundo streamer para los enfrentamientos. Con más de 16 millones de seguidores solo entre Tik Tok e Instagram, su perfil lifestyle con un contenido repleto de trends, moda, vida personal y humor puede cambiar a tener influencias más deportivas para los próximos meses.

El 25 de julio Tati Kaer va a ser una de las protagonistas del show en La Cartuja a pesar de estar bajo el radar de entre todos lso nombres filtrados en las últimas semanas. Con un alcance masivo en Tik Tok desde donde llega el 60-70% de su audiencia, la española de origen ruso trabaja profesionalmente como modelo desde los 17 años con marcas de lujo y en eventos sonados de la industria.

El contenido de la tiktoker pasa habitualmente por videoblogs de viajes de lujo o el típico Get Ready with Me de esos eventos de gala donde aparece como una de las celebrities. De hecho ahora se enrola en esta locura deportiva después de varios meses donde ha estado muy activa en las semanas de la moda europea entre Milán y París, más allá de su habitual contenido con campañas de joyería de alta gama.

El perfil de Tatiana en redes sociales pasa por mostrar también su faceta deportista porque habitualmente muestra su estilo de vida saludable, donde incluye vídeos de rutinas de entrenamiento con algo de gimnasio. Aún así no es ni mucho menos un perfil fitness porque ofrece un contenido mucho más variado

En los últimos meses ha sido relevante por ser una de las personalidades más destacadas en los Premios GQ Men of the Year, además de ser la ganadora a la influencer española del año en los Socialiteen Awards. Lo más sonado de su carrera es que llegó al modelaje profesional a los 17 años casi sin querer, porque en su colegio estudiaba fotografía y casi todos los compañeros tiraban de ella para que ejerciera de modelo. Desde ahí saltó a las redes sociales hasta explotar en cifras después de aparecer en un colectivo de creadores en una casa de Tiktokers en España. En ese grupo estaba con Lola Lolita o Sofía Surferss entre otras, todas en un ciclo de éxito actualmente.

Su rival va a ser Marta Díaz, que estaba en los planes de una pasada Velada del año pero su accidente esquiando en la nieve le dejó fuera de juego durante varios meses, por lo que renunció a estar en el combate. Ahora vuelve al primer plano para recomponer lo que en su momento fue un chasco personal y profesional con un combate que sin duda es el denominado main event de entre los enfrentamientos femeninos.

La puesta de largo en los próximos meses deja ahora un interrogante sobre cómo esto puede moldear el contenido de ambas para incluir algo de boxeo entre reels, virales y pases de modelo.