Celia Pérez 09 MAR 2026 - 23:02h.

Goles de Reina y Kike García

El uno por uno del Real Oviedo ante el Espanyol: notas del empate en Cornellá

Espanyol y Oviedo firmaron un empate en el RCDE Stadium después del gol de Reina, que adelantó a los asturianos en el minuto 8, y de Kike García por parte de los catalanes en el 36', un empate que no se deshizo en la segunda mitad. Un empate que sigue dejando a los pericos sin conocer la victoria este 2026 y a los carbayones sumando un punto después de dos derrotas consecutivas.

Fue una primera mitad intensísima en la que el Real Oviedo consiguió batir la portería de Dmitrovic en el 8'. Fue en una gran jugada de Thiago, rompiendo la defensa perica, que acabó primero con un centro rechazado y posteriormente con un pase atrás que Reina marque a placer.

No bajó los brazos el Espanyol y la reacción llegó un minuto después en las botas de Carlos Romero, que con un disparo lejano obligó a lucirse a Aarón Escandell. Lo siguió intentando el cuadro perico, que pidió incluso penalti por una caída de El Hilali dentro del área, pero no fue hasta el 35' cuando por fin encontró la recompensa a su insistencia con un centro raso de Ngonge que encontró a Kike García, que la cruzó rasa de primeras para batir la meta asturiana.

Tras el paso por vestuarios, el encuentro siguió la misma dinámica. Por momentos, el Oviedo ganó un poco de presencia con Colombatto y Hassan, pero fue el Espanyol quien volvió a tomar el control y acechar la portería carbayona. En el 53' Ngonge obligó a volar a Aarón y en el 67' un golpeo exquisito de Carlos Romero de primera se envenenó y se fue fuera por poco. Luego llegaron los mejores minutos del Oviedo con las ocasiones de Ilyas y Fede Viñas, aunque el marcador no se movió y el partido terminó con reparto de puntos.