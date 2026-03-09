Alineaciones confirmadas de Espanyol y Real Oviedo de la jornada 27

Celia Pérez 09 MAR 2026 - 20:07h.

Los elegidos por Manolo González y Almada

La lucha por no descender, de infarto: 9 equipos, predicciones de Big Data y puntos estimados

Compartir







El Espanyol y el Real Oviedo se enfrentan este lunes en el partido correspondiente a la jornada 27 de LALIGA EA Sports que se disputará en el RCDE Stadium. El perico afronta el encuentro después de tan solo sumar tres puntos de los últimos 27 posibles ante un conjunto carbayón en estado de urgencias ocupando la última posición de la tabla.

Los catalanes llegan inmersos en una mala dinámica de resultados, sin conocer la victoria en lo que va de año, y con la gran asignatura pendiente de apuntalar la defensa tras encajar 22 goles en los nueve partidos disputados desde enero. En cuanto al once, Manolo González no puede contar con los sancionados Edu Expósito y Charles Pickel, ni tampoco con los lesionados Javi Puado, capitán del primer equipo, y Antoniu Roca.

De esta forma, el equipo tiene dos novedades respecto al del la jornada anterior con la entrada de Terrats y Ngonge por Luis Milla y Edu Expósito.

XI del Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Riedel, Carlos Romero; Dolan, Urko, Pol Lozano, Terrats, Ngonge; y Kike García.

El once elegido por Almada para el Espanyol-Real Oviedo

Por su parte, el Almada cuenta con cuatro bajas por lesión: se caen de la lista Lucas Ahijado y Thiago Borbas, el primero titular en Vallecas y el segundo con minutos tras el descanso, y Leander Dendoncker se pierde su segundo partido seguido, mientras que David Costas se perderá su cuarta jornada consecutiva a pesar de estar casi recuperado de su lesión muscular.

La buena noticia son los regresos de Eric Bailly y, sobre todo, el del centrocampista Ovie Ejaria, ya recuperado de una lesión que le ha tenido tres meses apartado de las convocatorias.

Las bandas, tanto en defensa como en ataque, vuelven a ser las demarcaciones en las que Almada hace cambios: Nacho Vidal volverá a ser el lateral derecho por la lesión de Lucas y Thiago Fernández e Ilic entran en las bandas en detrimento de Ilyas y Hassan, al igual que Fonseca por Colombatto en el centro del campo.

PUEDE INTERESARTE Guillermo Almada valora una duda en el Oviedo con tres malas noticias y dos buenas

XI del Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Dani Calvo, Carmo, Javi López; Athiago, Sibo, Fonseca, Ilic; Reina y Fede Viñas.