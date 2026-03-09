Ángel Cotán 09 MAR 2026 - 10:39h.

Aún restan once jornadas de campeonato

Mariano vuelve de la mano de Quique pero falla una clara y le cuesta el partido al Alavés

SevillaA expensas del RCD Espanyol - Real Oviedo de este lunes en Cornellà, la lucha por no descender en LALIGA EA Sports continúa calentándose. En esta jornada 27, en la que se produjeron hasta tres enfrentamientos directos, Getafe CF y Valencia CF han sido los grandes vencedores. El triunfo azulón, segundo consecutivo, le brinda un colchón de diez puntos sobre el descenso. Por su parte, los de Carlos Corberán meten distancia respecto a la zona de peligro, pero siguen mirando de reojo.

Actualmente, Real Oviedo (con un partido menos), Levante y Mallorca ocupan los tres puestos que condenan a LALIGA Hypermotion. El Elche CF de Eder Sarabia, de capa caída en este 2026, es el equipo que marca la permanencia con 26 puntos, uno sobre el cuadro bermellón.

Con motivo de la recta final del campeonato, pues solo restan once fechas para que finalice, en ElDesmarque acudimos al Big Data para conocer las predicciones en la lucha por no descender tras la jornada 27 y los puntos estimados para lograr la salvación.

Predicciones y puntos estimados en la lucha por no descender

Nueve equipos están metidos de lleno en esta lucha: Oviedo, Levante, Mallorca, Elche, Alavés, Girona, Sevilla, Rayo Vallecano y Valencia. Desde el duodécimo clasificado a los puestos de descenso existe una distancia de siete puntos, aunque las predicciones de la herramienta Driblab reducen esta pelea por no caer al infierno a cinco conjuntos.

Aún por disputar su encuentro esta noche, el Oviedo es el máximo favorito para bajar a Segunda División con un altísimo 95,8% de posibilidades. Le sigue el Levante con un 75,9% de opciones... y aquí llega el gran cambio a futuro respecto a la clasificación actual.

Según el Big Data, y pese a ser el Mallorca el tercer equipo que descendería tras la jornada 27, es el Elche el tercer conjunto con más opciones de descender (42,9%). En este primer pelotón de equipos también se encuentran el Deportivo Alavés con un 38% de posibilidades y el Mallorca con un 33,2%.

Estas predicciones permiten respirar algo más aliviados a equipos como Sevilla FC (7,6%), Girona FC (3,2%), Valencia CF (1,4%) y Rayo Vallecano (1,1%). En cuanto a la puntuación necesaria para salvarse, el Big Data estima que el corte podría estar en los 38 puntos con los que predice que acabará el Alavés de Quique Sánchez Flores. Del mismo modo, el Big Data condena al Elche con una estimación de 37 puntos.