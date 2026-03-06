Posibles alineaciones del Espanyol - Real Oviedo para la jornada 27 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 06 MAR 2026 - 06:12h.

Espanyol - Oviedo, las posibles alineaciones del partido de la jornada 27 de LALIGA EA Sports

El Espanyol expresa su "apoyo total" a Omar El Hilali tras el incidente racista en el Martínez Valero

Compartir







El RCD Espanyol recibirá al Real Oviedo en el RCDE Stadium para el partido que cerrará la jornada 27 de LALIGA EA Sports. El encuentro se celebrará el lunes 9 de marzo a las 21:00 y es clave para los objetivos de los dos equipos. El Espanyol llega situado en la 7º plaza de la clasificación a 4 puntos del primer puesto que clasifica a Europa, que lo posee el Celta de Vigo y con la Real Sociedad pisándole los talones. En la jornada pasada el conjunto catalán empató a 2 contra el Elche en el Martínez Valero en un encuentro lleno de polémica. Kike García y Carlos Romero fueron los goleadores para el equipo de Barcelona. El Oviedo afronta este encuentro como último de la tabla a 9 puntos del Elche, que es el equipo que marca la salvación con 26 puntos. El combinado asturiano viene de ser derrotado contra el Atlético de Madrid en la jornada anterior por 0 goles a 1 con un tanto de Julián Álvarez en el último minuto del partido y de perder 3 - 0 frente al Rayo Vallecano en el partido suspendido de la jornada 23 que se disputó ayer, miércoles 4 de marzo.

Posible alineación del RCD Espanyol

Manolo González no podrá contar con Javi Puado, lesionado hasta final de temporada y son duda Fernando Calero y Antoniu Roca, este último con una luxación en el hombro que ocurrió antes del partido de la jornada pasada frente al Elche. Los dos puestos en los que el entrenador catalán está dudando son en el central derecho, donde Clemens Riedel puede que sea titular si Fernando Calero no llega y en la banda izquierda, donde Pere Milla y Jofre son las dos opciones. La doble punta es otra posibilidad. Roberto Fernández entraría en el once y eso haría que Ramón Terrats se quedara en el banquillo.

Posible once del Espanyol frente al Oviedo:

Portero: Dmitrovic

Defensas: Carlos Romero, Cabrera, Calero/Riedel, Omar El Hilali

Centrocampistas: Pol Lozano, Urko, Terrats

Delanteros: Pere Milla/Jofre, Kike García, Dolan

Posible alineación del Real Oviedo

Guillermo Almada solo tiene dos dudas en el once y estas son en el lateral izquierdo, Javi López y Alhassane son las dos opciones en esa posición y con uno de los pivotes, donde Nicolás Fonseca y Colombatto se disputan la titularidad. El técnico uruguayo sigue pendiente de Leander Dendocker, Thiago Borbás, Ovie Ejaria, Eric Bailly y David Costas, que pueden ser baja.

Posible once del Oviedo frente al Espanyol:

Portero: Aarón Escandell

Defensas: Javi López/Alhassane, Carmo, Dani Calvo, Nacho Vidal

Centrocampistas: Sibo, Fonseca/Colombatto, Alberto Reina

Delanteros: Chaira, Viñas, Hassan