Diego Páez de Roque Madrid, 01 MAR 2026 - 16:08h.

Elche y Espanyol empataron a 2 en LALIGA

Omar El Hilali denuncia un insulto racista de Rafa Mir y el árbitro activa el protocolo

El Elche y el Espanyol se veían las caras en el estadio Martínez Valero en la jornada 26 de LALIGA EA Sports. Ambos equipos llegaban al encuentro faltos de punto y en una dinámica muy negativa, algo que ninguno pudo remediar con el empate.

El encuentro comenzó realmente bien para los pericos. En el minuto 7, el Espanyol recuperó la posesión en su propio campo y, gracias a un gran pase de Pol Lozano a Kike García, el veterano delantero consiguió hacer el primero de los tantos del partido.

El '19', totalmente libre de marca, partía desde su campo en el momento del pase del centrocampista. Terminó la carrera dentro del área y con Pedro Bigas llegando tarde para incomodar, pero el atacante sacó un punterazo para cruzar el balón y superar a Matías Dituro.

A partir de ahí, el Elche se hizo con el control del balón y las ocasiones, aunque el Espanyol supo defenderse de los diferentes ataques del conjunto ilicitano. No fue hasta el minuto 42 que Marc Aguado desvió un despeje de Pol Lozano mandando el balón al fondo de la red de Dmitrovic.

Aun así, el equipo catalán pudo haberse ido por delante en el marcador al descanso con un remate de Pere Milla delante de Dituro que detuvo a la perfección el guardameta.

El empate no le vale a nadie

La segunda mitad empezó de manera similar a la primera. Esta vez no fue en el 7 sino en el 12, cuando Carlos Romero desempató el encuentro con un zurdazo que puso en la escuadra contraria en uno de los goles del fin de semana.

El Elche movió el banquillo, dando entrada a jugadores ofensivos como Josan, Álvaro Rodríguez o Diang. Precisamente, el propio Diang marcó en su primer toque con el balón, pero partía en fuera de juego.

El partido se detuvo durante unos minutos antes del 80 por un supuesto insulto racista de Rafa Mir a Omar El Hilali, que se lo comentó al árbitro y puso en marcha el protocolo antirracista.

Poco después, el Espanyol pudo cerrar el choque con un contragolpe que terminaron estrellando en el palo. Algo de lo que se terminarían arrepintiendo en los últimos minutos.

Carlos Romero, cerca del minuto 90, cometió un penalti después de que el balón le impactase en el brazo saltar con este demasiado abierto. Rafa Mir asumió la responsabilidad y engañó a Dmitrovic, anotando el tanto del empate.

El descuento fue muy tenso, hasta el punto que Pickel vio dos amarillas seguidas por protestar ante el colegiado del encuentro. Finalmente, el encuentro terminó con un 2-2 que no ayuda a ningún equipo a salir de la mala dinámica que atraviesan.