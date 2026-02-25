María Trigo 25 FEB 2026 - 23:48h.

Todo apunta a que España se jugará la plaza con Alemania

En la ecuación hay que tener en cuenta que de las dos plazas extras de Champions, una va a ser casi con toda seguridad para Inglaterra, que mantiene a sus nueve representantes europeos aún vivos (seis de ellos en Champions). Así las cosas, LALIGA tiene a su gran competidor en Alemania, que ahora mismo ocupa el segundo lugar y supera a España en 398 puntos.

Italia y Portugal, casi adiós a la lucha

Tras la hecatombe del Inter de Milán ante el FK Bodo Glimt, la jornada del miércoles dejó una de cal y otra de arena para Italia. Por un lado, en el Atalanta-Borussia Dortmund pasó lo que más convenía, que los de Bérgamo lograran una gran remontada para dejar en el camino a los alemanes. A ello hay que añadir la gran incertidumbre que brindanron llevando el duelo a la prórroga la Juventus de Turín y el Galatasaray. Finalmente, los turcos se impusieron (global de 5-7) gracias a dos goles de Victor Osimhen en el tiempo extra.

Por lo tanto, el playoff de la Champions League terminó con Italia perdiendo a dos equipos y Alemania a uno. El Bayer Leverkusen sí superó a Olympiacos y sigue adelante. Además, Francia dijo adiós al Mónaco y Portugal al Benfica. Esto le pone muy difíciles las cosas a italianos y portugueses, tal y como muestra el ranking.

La mejor noticia para la plaza extra en España

Precisamente, la victoria del Real Madrid contra el Benfica se suma a las buenas noticias que ya habíamos comentado anteriormente. Que los de Arbeloa y también el Atlético de Madrid hayan superado sus cruces de playoff le viene de perlas a sus compatrioras. Ambos equipos se suman a FC Barcelona, Real Betis y Rayo Vallecano como clubes españoles en competiciones europeas. Todos ellos están esperando ya rivales de unos octavos de final que pueden tener la guinda de contar también con el Celta de Vigo, que debe certificar su pase eliminando al PAOK de Salónica.