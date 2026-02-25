Ángel Cotán 25 FEB 2026 - 08:14h.

El Betis sería actualmente el gran beneficiado en LALIGA

SevillaLa carrera por la plaza extra en la UEFA Champions League está que arde. En la semana que se decidirán los ganadores de los respectivos playoffs europeos, el Real Betis sigue con especial atención el papel de los españoles. Dos países disfrutaron de un premio que ya saboreó el Villarreal CF la pasada temporada, y aunque se antoja complicado, la victoria del Atlético de Madrid y una derrota inesperada mantienen las esperanzas.

Tras una primera mitad un tanto irregular, el equipo del 'Cholo' Simeone pasó por encima del Brujas. Alexander Sorloth brilló con luz propia y certificó el pase a los octavos de final del torneo europeo del equipo colchonero.

Este resultado era capital para que España mantuviese sus opciones en la carrera por la plaza extra, pero la gran noticia la protagonizó el FK Bodo Glimt. El ya equipo revelación de la presente Liga de Campeones tumbó al Inter de Milan, finalista en la pasada edición, y asestó un importante golpe a la candidatura italiana.

Así va la clasificación por la plaza extra de Champions

A la espera de lo que ocurra este miércoles, todo hace indicar que dos países pelearán por una de las dos plazas extras que están en juego. Y es que Inglaterra sigue sin dar opciones a sus perseguidores y mantiene el primer puesto de la clasificación tras el contundente triunfo del Newcastle ante el Qarabag. Con sus nueve representantes europeos aún vivos, los ingleses apuntan a garantizar muy pronto su premio.

Alemania es el gran rival de LALIGA. El Bayer Leverkusen empató en la vuelta del playoff ante el Olympiacos pero certificó su billete a los octavos. Con seis de siete participantes aún vivos, los alemanes suman un total de 17.428 puntos.

La victoria del Atlético brindó a España un 'empujón' en la clasificación para asentarse en la cuarta posición con 16.593 puntos. A menos de 900 puntos de distancia, y a la espera de lo que haga este miércoles en el Real Madrid, las opciones de LALIGA se mantienen más que vivas.