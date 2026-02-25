Diego Páez de Roque Madrid, 25 FEB 2026 - 06:40h.

El Atlético de Madrid estará en el sorteo del próximo viernes de octavos de final de la Champions League. Después del empate a 3 en Bélgica, los de Diego Pablo Simeone necesitaban ganar al Brujas en el Metropolitano para pasar de ronda. Y lo consiguieron.

Aunque comenzaron ganando el partido con el primero de los tres tantos que terminaría marcando Sorloth, el conjunto belga fue superior en muchos minutos, empatando en encuentro e incluso cerca de hacer el segundo.

Sin embargo, los segundos 45 minutos fue un completo dominio de los rojiblancos. Johnny Cardoso se estrenó como goleador y Sorloth completaría su hat-trick para golear al Brujas.

David Sánchez no descarta al Atlético para ganar la Champions

Ayer se volvió a ver la mejor cara del Atlético de Madrid, con la que ha conseguido golear en partidos importantes y ante duros rivales como el Barcelona, Real Madrid o el Real Betis en La Cartuja.

Es por ello que, si consiguen mantener este nivel en las eliminatorias de la Champions League, es un serio candidato al título europeo. Y así lo ve David Sánchez.

"No lo meto en el primer escalón de favoritos, pero para mí el Atlético puede ganar la Liga de Campeones", dijo el periodista en ElDesmarque Madrugada.

Estas palabras dejaron perplejos a los demás periodistas en la mesa de debate. "¿Qué dices?", le preguntó Siro López, mientras que Pablo López le respondió "no has visto jugar mucho al Atleti este año".

"He visto jugar a otros equipos que han llegado muy lejos en la Liga de Campeones. ¿El Inter de Milán el año pasado jugaba mucho mejor que el Atleti? No", replicó David Sánchez.

Pablo López recordó que los de Diego Pablo Simeone pueden enfrentarse en octavos de final al Tottenham, que describió como "pasable", y al Liverpool, para él "un hueso".

Pero David Sánchez se mantuvo en su argumento. "Para mí está, futbolísticamente hablando, está al nivel del Real Madrid sin duda", concluyó.