Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha pasado por los micrófonos de Movistar para analizar la victoria de su equipo ante el Brujas. Los colchoneros han superado a su rival para plantarse en octavos de final en una gran noche para el Metropolitano y tras la que el técnico argentino no se ha dejado nada en el tintero.

Partido del Atlético: "Avanzar desde la humildad, el trabajo y el esfuerzo que han dado los chavales que han jugado mil partidos".

Sorloth: "Me lo sentía que estaba bien. El otro día había entrado ya en Brujas dando lo que el equipo necesita. Tiene cosas diferentes a lo que estaba dentro del campo. Estira al equipo, en la segunda pelota, nos hace salir desde atrás cuando no encontramos línea de pase... Lo hace muy bien. Lo hizo en Brujas, lo hizo con el Espanyol y hoy".

Cambio en la segunda mitad: "No sufrimos tanto. El rival juega bien. El años pasado pasó a octavos de final. Es un equipo que juega bien. Oblak atajó una pelota muy importante. Nosotros tuvimos un penal, que no sé si fue o no. Necesitábamos levantar espacio en el medio. No levanta tanto de espalda, ya Baena o Koke. Creo que arrancó de buena manera el segundo tiempo con el gol de Cardoso. Ya el equipo fue muy superior".

Cardoso: "Seguro. Es un jugador que lo trajimos para jugar. Sabemos de sus condiciones. Necesitamos que mantenga esta regularidad que hoy mostró, y como con el Espanyol. Es lo que necesito ver. Hoy lo volvió a repetir. Me voy muy contento con su trabajo. Recuperó muchas pelotas. Es importante. Hay futbolistas que terminan de estabilizar al equipo".

Satisfacción de que el equipo está dando la mejor versión: "La verdad que me emocioné porque hay un gran trabajo por detrás que no se ve. Hay un esfuerzo por parte de los chicos, de los nuevos, que no es fácil adaptarte a este hermoso equipo. Cuando se van adaptando, vamos evolucionando. Me encantó como entró Lookman. Tendría que haber jugado".

¿Por qué no jugó Lookman?: "Porque no jugó. Porque jugó Sorloth".

Si no jugó por la faceta defensiva: "Eso lo va a mejorar con el tiempo, sus características son plenamente ofensivas. Julián iba a trabajar el equipo porque nos conoce mejor. No hay nombres. Hay jugadores. El partido dura 90 minutos. Ahí vimos entrar a Griezmann con treinta y tantos años".

Salida de Griezmann: "No me voy a permitir hablar por él. Lo quiero mucho. Hemos hablado mucho. No solo de esto. Ya le dije lo que pienso. Ojalá siempre elija lo mejor. Yo creo que está en un lugar que se merece elegir lo que quiere hacer".

Julián: "Pasó lo mismo que con Antoine en el año pasado. Puede pasar con Julián. En el lugar donde estoy tengo que tomar decisiones y las tomo".