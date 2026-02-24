Miguel Casado 24 FEB 2026 - 19:23h.

Polémica en el Atlético de Madrid - Brujas

Ademola Lookman acaba desesperado con la técnica del Espanyol en el Metropolitano: "Deja de hacerlo"

El Atlético de Madrid no había comenzado el partido frente al Brujas de la mejor manera posible, pues el cuadro belga arrancó dominando y llevando a los de Simeone a un terreno algo farragoso. Pero Sorloth, en una extraña jugada y con ayuda de Mignolet, el portero visitante, adelantó a su equipo en el 23'. Ordóñez igualó el partido en el 37'.

El meta nacido en Sint-Truiden ha sido el gran protagonista del primer tramo del choque. Y es que al margen del tanto encajado, minutos antes dejó un más que posible penalti sobre Giuliano Simeone.

La parroquia colchonera reclamó con insistencia a Clement Turpin, el colegiado de campo, pero finalmente señaló saque de puerta en una jugada muy controversial.

El posible penalti de Mignolet a Giuliano

Corría el minuto 13 de juego cuando Koke puso un centro raso al área, al que corría Giuliano, que llegaba a tocar el balón.

El portero del Brujas acudía al lugar para intentar blocar el esférico, que tras el punteo del argentino se marchaba por la línea de fondo. Pero Mignolet dejaba demasiado arriba una pierna que terminaba impactando en la tibia del '20', que caía al suelo.

Los expertos arbitrales en redes sociales daban la razón al Atlético de Madrid en su reclamación.

Mr. Asubío, ex árbitro y colaborador de ElDesmarque, desgranaba la acción: Llega primero al balón Simeone y, tras ello, Mignolet decide levantar su pie izquierdo arriba, impactando en la rodilla del colchonero. ES PENAL Y AMARILLA. Alguno pensará que es fortuito = sigan, pero al ver ese pie levantarse para "pillar carne" y la intensidad de dicha patada (temeraria) hacen que de residual pase a punible. Importante que cuando se produce el impacto el balón NO había salido del terreno de juego", comentaba el gallego.

"El VAR llegó tarde al Atlético de Madrid - Brujas. Mignolet, aún con el balón en juego, sube la pierna y golpea en la rodilla de Giuliano de forma intencionada. ES PENALTI. Se trata de una acción temeraria e intencionada que jamás puede ser residual", explicaba @ArchivoVAR en la red social X.