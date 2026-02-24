Alineaciones confirmadas de Atlético y Brujas en Champions League hoy

Celia Pérez 24 FEB 2026 - 17:39h.

El Atlético de Madrid se mide este martes al Brujas, en el encuentro correspondiente a la vuelta de los playoffs de dieciseisavos de la UEFA Champions League. Los de Diego Pablo Simeone, tras el 3-3 de la ida, no tiene margen de error y necesitan ganar para poder seguir avanzando en la competición europea. Para ello, lo hará con el aliento de su afición, en el Metropolitano. El argentino pide energía a la afición, entre tanta carga de minutos, en el que es el octavo encuentro del Atlético desde el pasado 31 de enero. Y cinco de ellos por debajo de las 72 horas de descanso.

Para la cita, el Cholo Simeone, que mantiene las bajas por lesión de Pablo Barrios y Nico González, pero recupera a Rodrigo Mendoza, tras cumplir sanción contra el Espanyol, necesita gestionar los esfuerzos. Ni Julián Álvarez ni Koke Resurrección jugaron de inicio ante el Espanyol y vuelve ahora al once contra el Brujas, mientras que a Lookman le toca esperar su turno desde el banquillo.

En ataque el elegido en esta ocasión para acompañar a Julián es Sorloth, que tras sus siete goles este 2026 y su gran partido del sábado, el noruego la opción de Simeone por delante de Griezmann. El resto del once es el mismo que obtuvo la victoria frente al conjunto perico con Llorente, Pubill, Hancko y Ruggeri en defensa.

Once del Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Hancko, Pubill, Ruggeri; Johnny Cardoso, Koke, Álex Baena, Giuliano, Sorloth y Julián Álvarez.

En el banquillo colchonero les toca esperar su turno a Musso, Esquivel, Giménez, Mendoza, Griezmann, Almada, Lenglet, Molina, Vargas, Lookman y Le Normand.

Por su parte, el Brujas decide salir al césped del Metropolitano con el siguiente once oficial: Mignolet, Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys, Stankovic, Forbs, Vetiesen, Vanaken, Tzolis y Tresoldi.