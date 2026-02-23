Ángel Cotán 23 FEB 2026 - 13:57h.

Primero toca hacer los deberes en el Metropolitano

Uno por uno y notas del Atlético de Madrid ante el Espanyol, dos sobresalientes y tres suspensos

Compartir







MadridEl Atlético de Madrid se la juega el próximo martes. El Metropolitano acogerá el encuentro de ida ante el Club Brujas tras el intenso empate a tres en la ida del playoff. La victoria ante el RCD Espanyol en LALIGA EA Sports permite a los de Diego Pablo Simeone poner todos los focos en los torneos cortos. Y aunque lo principal sea acceder a los octavos de final de la máxima competición europea a nivel de clubes, el equipo colchonero deberá afrontar esta cita asumiendo siete riesgos.

Menos Pablo Barrios, que sigue con su recuperación de una lesión muscular que lo ha dejado fuera de los últimos cinco choques, seis con el de este martes, son cinco los jugadores más el propio 'Cholo' Simeone los que deberán afrontar esta cita asumiendo un riesgo.

PUEDE INTERESARTE Sorloth abre un debate inesperado en la delantera del Atlético de Madrid

Los riesgos añadidos del Atlético de Madrid ante el Brujas

El Atlético de Madrid mantiene la alerta por las tarjetas amarillas en la Liga de Campeones, con el entrenador Diego Simeone y los jugadores Marc Pubill, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Pablo Barrios, Thiago Almada y Giuliano Simeone apercibidos de sanción en el encuentro de vuelta de la ronda previa a los octavos de final de este martes contra el Brujas en el Metropolitano.

PUEDE INTERESARTE Qué es la Ley Vinicius, acelerada en Brasil tras el presunto insulto racista de Prestianni

Si alguno de los citados fuese amonestado en el Metropolitano confirmarían su ausencia en el próximo envite europeo del Atlético de Madrid. Una tarjeta les impedirá afrontar el partido de ida de octavos ante Liverpool o Tottenham.

La enfermería colchonera

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aún mantiene las bajas de Pablo Barrios y Nico González para el partido de vuelta de la ronda previa a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Brujas, aunque ambos avanzan en su recuperación, saltaron al césped y tocaron balón, con más intensidad el argentino.

Los dos se ejercitaron al margen en diferentes ritmos, cada uno con un recuperador y en distintas fases de la puesta a punto, más cercana en el caso del extremo argentino, aunque Barrios también está en la parte final, con el partido contra el Barcelona de dentro de una semana, en las semifinales de la Copa del Rey, como objetivo para ambos futbolistas.

Aún no estarán disponibles en el duelo de este martes contra el Brujas, en el que Simeone recupera a Rodrigo Mendoza, que cumplió sanción por ciclo de cinco tarjetas amarillas el pasado sábado ante el Espanyol.