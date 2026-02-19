Diego Páez de Roque Madrid, 19 FEB 2026 - 20:32h.

El Atlético de Madrid no pudo pasar del empate en Brujas después de llegar a ponerse hasta en dos ocasiones por delante con una ventaja de 0-2 en el descanso. Los de Diego Pablo Simeone tendrán que sellar el pase a los octavos de final de la Champions League en el Metropolitano el próximo martes.

Esta tarde, Enrique Cerezo ha atendido a los medios de comunicación en la presentación de la VI edición de Madcup. Allí, el presidente del club colchonero valoró el reciente empate en la Liga de Campeones.

"El resultado no es tan malo"

"Hizo mucho frío, mucho viento y mucha aguanieve. El resultado lo podríamos haber mejorado, pero tuvimos la mala suerte de que al final nos metieron un gol que fue el empate a 3", comenzó diciendo el mandatario, añadiendo que aún deben jugar el partido de vuelta en Madrid, donde el equipo se hace muy fuerte.

Enrique Cerezo reconoció las caras largas después del partido, pero también lo asoció al tiempo climatológico. "El resultado, dentro de todo, no es todo lo malo que nosotros esperábamos o que la gente esperaba. Es un empate, aquí el partido empezará de cero e intentaremos ganarlo", continuó.

Además, el presidente colchonero valoró los siguientes retos que tiene por delante el Atlético de Madrid, sin cerrarse a nada.

"Lo fiamos todo a la Copa del Rey, a LALIGA donde todavía quedan muchísimos partidos y, sobre todo, al martes contra el Brujas e intentar pasar a octavos de final, que nos hace mucha ilusión".

Aun así, volvió a repetir que el objetivo en LALIGA, donde ya se han descolgado del liderato -a 15 puntos-, "es estar entre los tres primeros". "Lo vamos a intentar y lo vamos a conseguir", concluyó el presidente.