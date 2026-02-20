Mourinho admite el desgaste tras el Real Madrid: “No ha sido fácil gestionarlo”

Andrea Esteban 20 FEB 2026 - 19:41h.

José Mourinho volvió a marcar distancias con la prensa portuguesa y habló únicamente en los micrófonos de BTV en la previa del duelo liguero ante el AVS. Pero, más allá del compromiso doméstico, todas las miradas siguen puestas en lo ocurrido frente al Real Madrid en Da Luz y en lo que está por venir en el Santiago Bernabéu. El técnico reconoció que el impacto del primer asalto europeo ha ido más allá del césped.

“No ha sido fácil gestionar lo que ha sucedido”

Mourinho no esquivó el contexto que rodea al Benfica tras el choque ante el Real Madrid. Admitió que el vestuario ha tenido que lidiar con una carga emocional importante. “No ha sido fácil gestionar emocionalmente todo lo que ha sucedido y sigue sucediendo”.

El portugués explicó que el encuentro fue de una exigencia máxima, especialmente durante la primera hora: “Hasta el minuto 50 fue un partido de máxima intensidad, tanto física como tácticamente, que requirió la concentración necesaria para jugar a ese nivel”.

Sin embargo, dejó claro que el desgaste no terminó con el pitido final. “Desde el minuto 5 hasta ahora, y no terminará la conversación, no ha sido fácil gestionar todo lo que ha pasado”.

Prestianni sancionado y Aursnes, duda para Madrid

En medio de ese clima, Mourinho confirmó novedades importantes en la plantilla. Gianluca Prestianni no estará disponible para el partido de liga al estar sancionado, mientras que Fredrik Aursnes es seria duda para la vuelta en el Bernabéu.

“Prestianni está suspendido para el partido de liga. Y Aursnes tendrá que parar para que podamos tener alguna esperanza de que pueda jugar en Madrid. No está en condiciones de jugar mañana”.

El técnico dejó claro que el plan pasa por proteger piezas clave pensando en el choque ante el Real Madrid, aunque sin descuidar el campeonato portugués.