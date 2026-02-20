Diego Páez de Roque Madrid, 20 FEB 2026 - 18:06h.

El discurso de Arbeloa en defensa de Vinicius: "No podemos poner a la víctima de provocador, nada justifica un acto racista"

Álvaro Arbeloa ha comenzado a dar con la tecla en el Real Madrid. 40 días después de su llegada al banquillo del primer equipo, el técnico de Salamanca ha conseguido encadenar dos partidos mostrando un buen juego y con un esquema con el que potencia a sus jugadores.

"Cuando uno llega tiene que conocer a los jugadores y ver lo que funciona. El rendimiento los va manteniendo en el campo. Están respondiendo todos muy bien. No va de 11 jugadores, sino de 25", respondió Arbeloa en rueda de prensa esta misma tarde acerca del nuevo juego del equipo.

El entrenador blanco hizo hincapié en mantener a toda la plantilla activa. En estas últimas semanas ha perdido y recuperado jugadores clave a los que tiene que volver a enchufar.

Arbeloa actualiza la enfermería del Real Madrid

Mbappé se perdió el encuentro contra la Real Sociedad, aunque sí jugó contra el Benfica, por unas molestias en su rodilla. Arbeloa, ante los medios de comunicación, ha explicado cómo se encuentra el francés.

"La rodilla de Mbappé está mucho mejor. No ha desaparecido del todo, pero tiene mejores sensaciones", reconoció el técnico madridista. Aun se desconoce si partirá como titular ante Osasuna el próximo sábado, pero Arbeloa podría darle descanso.

La otra gran ausencia en los últimos días en el Real Madrid es Jude Bellingham. El centrocampista británico se lesionó al principio del partido contra el Rayo Vallecano y, desde entonces, no ha vuelto a pisar el césped.

Su ausencia coincide con uno de los mejores momentos del equipo. Aun así, Álvaro Arbeloa ha dejado claro su importante en la plantilla y en el estilo de juego del Real Madrid.

“Si pudiera dar un brazo para que Jude esté sano mañana, lo daría. Es un líder, uno de los mejores del mundo. Lo que me da felicidad es cómo está compitiendo el equipo sin un jugador como Bellingham. Habla muy bien de la plantilla. Si pudiese darle la poción de Panoramix para recuperarle, lo haría. Cero dudas con él”, dijo el de Salamanca, haciendo referencia a la poción de los cómics de Astérix y Obélix.