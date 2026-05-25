María Trigo Sevilla, 25 MAY 2026 - 22:29h.

El delantero va al Mundial y el centrocampista se queda sin ir

Encuesta, ¿qué jugadores te quedarías y a cuáles darías salida en el Real Betis?

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Cara y cruz para los dos futbolistas colombianos del Real Betis. Mientras el Cucho Hernández ha visto como el premio a su gran final de temporada ha sido recompensado, Nelson Deossa ha recibido todo lo contrario: el palo de quedarse fuera de la lista de 26 convocados de Colombia para el Mundial de 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, ha facilitado la lista y ha explicado los motivos por los que lleva al Cucho Hernández en lugar de a Rafael Santos Borré, al que reconoció que llamó para informarle de su decisión. El entrenador ha insistido en que la elaboración de la convocatoria de 26 futbolistas fue compleja incluso desde la preselección de 55 futbolistas y ha comentado que ha evaluado factores como el nivel competitivo de las ligas, el estado físico, lesiones recientes, continuidad y cambios de club o entrenador.

¿Por qué se lleva al Cucho Hernández?

"Es una posición donde a mí me interesa mucho la actualidad. La actualidad de Cucho es mejor que la de Rafa. Él es un tipo que nos dio un montón, que siempre se entregó y que fue parte de todo el proceso. Fue muy duro tener que llamarlo y comunicárselo, pero se ha medido en esas posiciones el rendimiento actual y el del Cucho está siendo muy bueno con el Betis", ha explicado Néstor Lorenzo.

La decisión que afecta a Nelson Deossa

Además de la polémica con la delantera, algunas de las decisiones que ha tomado para la medular están siendo cuestionadas y ahí forma parte el futbolista del Betis. Su seleccionador ha optado por llevarse a Castaño, que tampoco está jugando mucho en River Plate.

"En el centro del campo es muy importante tener variantes por el tema de las amonestaciones, que son los jugadores más expuestos a quedarse fuera por sanción o por la segunda amarilla. Tratamos de cubrir esa zona de manera integral y con distintas características de jugadores que nos puedan brindar un buen funcionamiento. El buen funcionamiento del equipo depende del centro del campo", ha explicado Lorenzo.

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Por último, también ha argumentado cómo se encuentra James Rodríguez: "Está bien, llegó muy bien, ha entrenado mucho, tuvo un pequeño dolorcito que lo alejó de un par de entrenamientos, pero está bien, está en buena forma".