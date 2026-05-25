Las palabras del capitán tras caer en Villarreal en alusión a los jugadores mundialistas

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El Atlético de Madrid firmó este domingo en el último partido de la temporada la peor derrota liguera desde que Diego Pablo Simeone llegó al banquillo. Y ha llovido mucho desde eso. Un contundente 5-1 ante el Villarreal CF para quedarse sin tercer puesto y poner punto y final a un curso difícil de calificar y repartido por competiciones. Tras el encuentro, Koke Resurrección se encargó de atender a los medios. Y ahí, entre otras cosas, dejó alguna que otra indirecta.

"Ha sido todo un desastre", admitió el capitán, antes de admitir que era "un día difícil" por "las prelistas de la selección", insinuando que había muchos jugadores que estaban más pendientes ya del Mundial que de terminar de ayudar al equipo al que pertenecen "Un domingo a las 21:00 horas nos pone LaLiga el único partido. No es excusa pero... ha sido un desastre hoy", agregó.

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Los señalados de Koke Resurrección en el Atlético

Ahí, entre líneas, había un mensaje haciendo alusión a las selecciones. El próximo 11 de junio arranca el Mundial y había quien ya tenía la mente en otra competición, en otro equipo, en otros menesteres. Todo ello tras un partido al que el Atlético, por un motivo u otro, llegó con una plaga de bajas importante por lesión, casi todos ellos internacionales.

El pasado jueves, Simeone liberó a cuatro jugadores para que se fueran con sus selecciones: Giménez, Julián Álvarez, Nahuel Molina y Nico González. Los cuatro ocupaban la enfermería y, entendían desde el club, ninguno iba a estar disponible para jugar en La Cerámica, así que les dieron permiso para abandonar Madrid y terminar de recuperarse con sus combinados nacionales.

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Tres argentinos y un uruguayo a quienes se añadió Thiago Almada a última hora. El extremo, tras una temporada en la que ha rendido muy por debajo de lo esperado, se cayó de la convocatoria por "unas molestias musculares" que no gustaron nada a la afición. De hecho, hubo críticas contra el argentino a través de las redes, pues muchos hinchas entendía que 'se había borrado' del partido pensando en el Mundial.

Con el resto de bajas hay pocas sospechas. Johnny Cardoso pasó por quirófano hace unos días, Rodrigo Mendoza estuvo toda la semana sin entrenar y Pablo Barrios ha vivido lesionado en este último tercio de campeonato. Además, Robin Le Normand tampoco pudo jugar por acumulación de tarjetas, elevando a nueve las bajas de un Atlético que acabó goleado ante el Villarreal y con un ambiente algo enrarecido para culminar la temporada.