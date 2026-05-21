Simeone les ha dado permiso para que se centren en sus recuperaciones y en el Mundial

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Se acabó la temporada para cuatro jugadores del Atlético de Madrid. El equipo rojiblanco afronta el próximo domingo su último partido del curso, ante el Villarreal CF en La Cerámica, jugándose un tercer puesto que da 7 millones de euros de diferencia respecto al cuarto clasificado. Lo hará con una plaga de bajas importante, tal y como ha venido sucediendo en las últimas semanas.

Entre esas bajas, hay cuatro futbolistas que dejarán de trabajar en Majadahonda para hacerlo desde sus respectivos países. Según informa el Diario As, Simeone ha liberado a Julián Álvarez, Nahuel Molina, Nico González y José María Giménez. Los cuatro ocupaban la enfermería rojiblanca y los cuatro tendrán permiso del club para seguir recuperándose de sus respectivas lesiones con sus selecciones nacionales.

El Atlético entiende que ninguno iba a estar disponible ante el Villarreal, más aún sin necesidad de forzarles físicamente tras una temporada exigente en un Atlético que ha sido el equipo español que más partidos ha disputado este curso. Ninguno acudirá más a Majadahonda.

Las bajas del Atlético de Madrid ante el Villarreal

Por contra, Giuliano Simeone ha decidido 'alistarse' en el partido de La Cerámica. El extremo ha trabajado con normalidad este jueves y parece haber dejado atrás el golpe que sufrió ante el Girona. Todo apunta a que estará en la convocatoria.

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Rodrigo Mendoza, Pablo Barrios y Johnny Cardoso no han estado ausentes en la sesión de este jueves. Los dos primeros se recuperan aún de sus respectivas lesiones musculares, mientras que el estadounidense acaba de pasar por quirófano y estará al menos dos meses de baja, por lo que se perderá el Mundial.

Con vistas al partido ante el Villarreal, Simeone tampoco podrá contar con Robin Le Normand por acumulación de tarjetas, por lo que sumará un total de ocho bajas en el último encuentro del curso.