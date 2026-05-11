Horario unificado para la jornada 38 de LALIGA EA Sports excepto un partido

Se jugarán el sábado 23 de mayo

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Ya hay horarios para la jornada 38 de LaLiga EA Sports. El organismo ha anunciado este lunes que nueve de los diez partidos de esta última jornada se disputarán el sábado 23 de mayo a las 21:00 horas, pendientes de posibles cambios en caso de que se puedan agrupar en distintas franjas horarias o de que algún encuentro pueda cambiar de fecha en caso de que no haya nada en juego. El único duelo que se jugará en principio en una fecha distinta será el Villarreal-Atlético de Madrid, el domingo 24 de mayo a las 21:00 horas, probablemente sin nada en juego o, como mucho, quedar tercer o cuarto.

"Los partidos podrían sufrir modificaciones, por lo que LaLiga recomienda verificar regularmente los horarios y fechas de los partidos a través de la web y de los canales oficiales de venta de entradas para estar debidamente informados de cualquier cambio que pudiera ocurrir", advierte el organismo en su comunicado, insistiendo en que los partidos están "sujetos a modificación tras conocerse los resultados de jornadas anteriores".

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Partidos y horarios de la jornada 38 de LaLiga EA Sports

Cabe recordar que la jornada 37 se jugará el domingo 17 de mayo a las 19:00 horas, también en horario unificado. Teniendo en cuenta que aún quedarán 6 puntos en juego, parece complicado que ninguno de los diez partidos de la jornada 37 se mueva de fecha horario.

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Sí podría pasar con la jornada 38, ya que sólo quedarán 3 puntos en juego. De hecho, los cuatro primeros puestos ya están prácticamente decididos, de ahí que el Villarreal-Atlético ya se pueda jugar en otra fecha. El hecho de que haya un Betis-Levante o un Celta-Sevilla complica la posibilidad de que hubiera un horario para la lucha por el descenso y otro para la lucha europea.