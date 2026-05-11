La prelista de España para el Mundial 2026: fijos, dudas y posibles sorpresas

Luis de la Fuente tiene definida su columna vertebral

Argentina anuncia su prelista para el Mundial 2026 con 11 jugadores de LALIGA

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Este lunes 11 de mayo acaba el plazo de la FIFA para enviar la prelista para el Mundial 2026. A diferencia de otras selecciones, todo apunta a que España no la hará pública, por lo que habrá que esperar al próximo 25 de mayo para conocer la convocatoria oficial de jugadores que Luis de la Fuente se llevará al torneo del próximo verano, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La gran novedad este año es que las prelistas son vinculantes. Según la normativa de la FIFA, si España sufre alguna lesión durante los días previos a su debut, que será el 14 de junio ante Cabo Verde, el seleccionador sólo podrá a citar a futbolistas que anteriormente hayan entrado en la prelista inicial, que debe estar formada por entre 35 y 55 futbolistas.

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En ElDesmarque aprovechamos la ocasión para repasar la posible convocatoria de Luis de la Fuente. A priori, el seleccionador tiene las ideas claras con su columna vertebral. Quedan algunas dudas con el tercer portero, el cuarto central y los dos jugadores de ataque que completen el centro del campo y la delantera, lo que deja una lista prácticamente 22 jugadores fijos. Todo ello siempre y cuando no haya lesiones, claro.

La posible convocatoria de España para el Mundial 2026

La portería de España:

En portería, Unai Simón, David Raya y Álex Remiro aparecen como claros favoritos para ser los tres porteros que acudan al Mundial, mientras que Joan García irrumpe como alternativa. Si Luis de la Fuente quiere, podría llevarse a cuatro guardametas, pero eso le quitaría una plaza entre los jugadores de campo. Si Joan entra en la lista definitiva, Remiro es el gran favorito para caerse.

La defensa de España:

En el lateral derecho, Marcos Llorente y Pedro Porro aparecen como favoritos, toda vez que Dani Carvajal está lesionado y apenas ha jugado en los últimos meses. Si se produce algún contratiempo, Óscar Mingueza podría ser una alternativa, pues ya estuvo en alguna convocatoria del seleccionador meses atrás.

En el lateral izquierdo hay algo más de debate. Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo apunta a ser los elegidos en una demarcación en la que aparecen muchas alternativas: Alejandro Balde, Álvaro Carreras, Carlos Romero o incluso Gerard Martín, aunque este último se ha afianzado como central en este tramo final de curso.

El eje de la zaga es el que más dudas genera. Pau Cubarsí es fijo. A priori, Dean Huijsen y Aymeric Laporte también estarán en el Mundial, por lo que sólo quedaría una vacante en el aire. Cristhian Mosquera fue el elegido en la última lista, condicionada también por una lesión de última hora de un Marc Pubill que ha rendido a un nivel sobresaliente esta temporada. Robin Le Normand ha mejorado en las últimas semanas y Eric García se ha convertido en un fijo en los planes del Barça, siendo además una alternativa para el lateral diestro.

El centro del campo de España:

Si no hay lesiones durante las próximas semanas, hay seis jugadores que parecen fijos: Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Fermín López y Dani Olmo. Si Mikel Merino llega en buenas condiciones físicas tras su lesión, también se uniría a esa lista de fijos, lo que dejaría apenas una o dos vacantes para completa la medular.

Y ahí hay muchos candidatos. Pablo Fornals y Carlos Soler estuvieron en la convocatoria de marzo, Aleix García también estuvo en listas anteriores, Gavi está teniendo minutos y titularidades importantes desde que regresó de la lesión y Pablo Barrios estaba llamado a convertirse en un fijo hasta que llegaron sus continuas lesiones. Oihan Sancet, por contra, ha perdido comba a lo largo del curso, condicionado también por sus problemas físicos. De estos seis últimos, probablemente sólo haya espacio para uno o dos.

Los delanteros de España:

Lamine Yamal y Nico Williams son las dos estrellas y los dos están lesionados. Aún así, los dos estarán en la lista definitiva de Luis de la Fuente. El Barça ya confirmó que Lamine llegaría en buenas condiciones físicas a la cita pese a su lesión muscular. Respecto a Nico, el Athletic ha confirmado que sufre una "lesión muscular moderada" en los isquiotibiales y todo apunta a que también acudirá a la cita, si bien es cierto que su temporada ha generado muchas más dudas por su continuos problemas físicos y su bajón de rendimiento.

Arriba, Mikel Oyarzabal y Ferran Torres son fijos. A tenor de las últimas listas, hay otros tres jugadores que tienen muchísimas opciones de entrar también en la convocatoria definitiva: Borja Iglesias, Álex Baena y Yeremy Pino, aunque el rendimiento de estos dos últimos a lo largo del curso genera ciertas dudas. Si los tres acuden a la cita, significaría que apenas quedaría una vacante o, como mucho, dos más para entrar en la lista.

Víctor Muñoz y Ander Barrenetxea estuvieron en la lista de marzo, con el jugador de Osasuna dejando gratas impresiones. Alberto Moleiro es otra alternativa para completar el frente de ataque y Jesús Rodríguez y Jorge de Frutos también han estado en listas anteriores. Si Luis de la Fuente quiere un regateador, Jan Virgili podría ser otra alternativa, aunque a priori menos probable. Por contra, Samu Omorodion se rompió el cruzado en febrero y Álvaro Morata se ha quedado prácticamente sin opciones con su paupérrima temporada en el Como, con el que todavía no ha marcado ni un solo gol en la Serie A.