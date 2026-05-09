Andrea Esteban 09 MAY 2026 - 21:58h.

Admitió que su temporada le sorprendió incluso a él

Simeone explica la derrota del Atlético de Madrid y se planta ante la pregunta de la motivación: "Nada que comentar"

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Marc Pubill salió al frente tras la derrota del Atlético de Madrid y dejó un mensaje que, entre la decepción del presente, abrió una puerta enorme hacia el futuro: el Mundial.

El lateral rojiblanco fue preguntado por sus opciones de estar en la gran cita internacional y, sin perder la calma que le caracteriza, reconoció que la posibilidad está ahí. No como obsesión, pero sí como recompensa natural a una temporada que él mismo admite que le ha sorprendido: “Estoy contento con mi rendimiento y ojalá se dé”. Una frase sencilla, sin grandilocuencia, pero cargada de ambición.

Un Mundial en el horizonte

Pubill explicó que intenta mantenerse al margen de todo el ruido que rodea su progresión y la posibilidad de entrar en los planes internacionales: “Siempre lo he dicho: intento no pensar en el futuro ni en el pasado, intento pensar en el hoy”.

Aun así, admitió que está satisfecho con una primera temporada rojiblanca que ha superado incluso sus propias expectativas: “Yo me sentía capaz de lo que he hecho, pero sí que me ha sorprendido un poco a mí mismo”.

El crecimiento del defensor ha sido una de las mejores noticias del Atlético este curso. Consolidado, competitivo y cada vez más protagonista, su nombre empieza a sonar con fuerza en las quinielas internacionales. Y él no lo esconde. Quiere estar.

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Preparado para lo que venga

Más allá del plano individual, Pubill quiso hacer una defensa colectiva del curso del Atlético, pese al dolor por cerrar otra temporada sin títulos: “Creo que el balance de la temporada es positivo”.

El lateral recordó la gran campaña europea del equipo, la final copera alcanzada y la sensación de que, aunque faltó rematar, el grupo siempre compitió: “Nos hubiera gustado ganar la Copa y la Champions, pero no ha podido ser”.

Ahora, mientras el Atlético cierra el curso, Pubill ya proyecta la siguiente pantalla: seguir creciendo… y que ese crecimiento le lleve al Mundial. Porque a veces los sueños no se anuncian. Solo se deslizan en un “ojalá se dé”.