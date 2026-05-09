Andrea Esteban 09 MAY 2026 - 21:25h.

Evitó hablar sobre la motivación del equipo

El uno por uno del Atlético de Madrid ante el Celta de Vigo: suspensos en el banquillo del Metropolitano

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Simeone compareció serio, corto y visiblemente molesto tras la derrota del Atlético de Madrid. El técnico rojiblanco resumió el partido en una palabra que repitió varias veces: contundencia. La que tuvo el rival y la que echó de menos en los suyos.

Pero el momento más incómodo llegó al final. Cuando fue preguntado por cómo mantiene la motivación del equipo en este tramo de temporada, Simeone se cerró completamente: “Nada que comentar. Sinceramente, nada que comentar”.

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Simeone señala la falta de contundencia

El técnico rojiblanco explicó que su equipo generó ocasiones suficientes para haber cambiado el partido, aunque volvió a castigar la falta de acierto: “Un partido que no pudimos rematar las situaciones de gol que generamos”.

Simeone también reconoció el mérito del rival, al que vio mucho más eficaz en las áreas: “Ellos fueron contundentes en la situación que tuvieron para concretar, fueron ordenados y nosotros no tuvimos la contundencia que necesitábamos”.

Una idea que volvió a repetir cuando le preguntaron directamente por las causas de la derrota: “La falta de contundencia, como puede pasar en todos los partidos”.

El silencio más revelador de Simeone

Sin embargo, la imagen que dejó la entrevista fue otra. Porque cuando apareció la pregunta sobre la motivación del grupo para lo que queda de temporada, Simeone frenó en seco.

No hubo explicación táctica. Ni mensaje emocional. Ni análisis. Solo una frase tajante: “Nada que comentar”.

Un cierre poco habitual incluso en el técnico argentino, acostumbrado a proteger siempre al vestuario y mantener el discurso competitivo hasta el final. Esta vez, el silencio dijo casi más que sus palabras.