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El uno por uno del Atlético de Madrid ante el Celta de Vigo: suspensos en el banquillo del Metropolitano

Los jugadores del Atleti, en el Atleti - Celta
Los jugadores del Atleti, en el Atleti - Celta. LALIGA EA SPORTS
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El Atlético de Madrid volvió a dejar escapar puntos en el Metropolitano tras caer ante el Celta en un partido en el que dominó durante muchos minutos, pero volvió a pagar su falta de acierto. Los de Simeone encerraron al conjunto gallego durante buena parte del encuentro, generaron ocasiones claras y rozaron el gol con Lookman, Sorloth o Llorente, pero un auténtico golazo de Borja Iglesias terminó tumbando a los rojiblancos. La lesión de Giménez y la mala entrada de algunos suplentes terminaron de enfriar a un Atlético que acabó frustrado ante su gente.

En ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Atlético de Madrid ante el Celta.

Las notas de los jugadores del Atlético de Madrid ante el Celta de Vigo

Oblak (6): Tuvo poco trabajo durante gran parte del encuentro y apenas pudo hacer nada en la obra de arte de Borja Iglesias. Estuvo atento fuera del área y transmitió seguridad cuando el Celta buscó balones largos.

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Giménez (6): Hasta su lesión estaba firmando un encuentro serio, agresivo y dominante en los duelos. Frenó bien a Borja Iglesias y sostuvo la línea defensiva. Se retiró tocado del tobillo y el Metropolitano se quedó con sensación amarga.

Pubill (5): Alternó centros interesantes con errores impropios. Puso algún balón peligroso al área, pero también perdió acciones sencillas y sufrió cuando tuvo que decidir rápido en campo rival.

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Hancko (6): Apareció incluso en ataque y estuvo cerca de marcar de cabeza. Defensivamente corrigió bien varias acciones y mantuvo el nivel pese a que el partido se fue abriendo con el paso de los minutos.

Ruggeri (4): Se proyectó constantemente al ataque, pero casi todas sus decisiones finales fueron malas. Terminó el partido con un disparo muy desviado que resumió bastante bien su actuación ofensiva.

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Marcos Llorente (7): Fue uno de los motores del equipo. Atacó espacios, apareció entre líneas y generó peligro constantemente llegando desde atrás. Rozó el gol con un disparo desviado y forzó acciones importantes en ataque.

Koke (7): Dirigió el juego del Atlético con criterio y filtró varios pases de muchísimo nivel. De sus botas nacieron algunas de las mejores ocasiones del equipo, incluido un gran centro a Sorloth. Terminó exhausto.

Baena (7): Fue de los más inspirados con balón. Filtró un pase espectacular a Lookman en la acción del larguero y generó peligro cada vez que recibió cerca del área. La amarilla empañó un partido bastante completo.

Lookman (8): Volvió loca a la defensa del Celta durante muchos minutos. Estrelló un balón en el larguero, forzó córners y generó desequilibrio constante. Solo le faltó el gol para coronar una actuación brillante.

Griezmann (5): Participó mucho en la circulación y dejó algunos detalles de calidad, pero le faltó claridad cerca del área. Tuvo una ocasión interesante y el Metropolitano le despidió con una ovación cuando fue sustituido.

Sorloth (5): Tuvo varias opciones claras, especialmente de cabeza, pero no logró acertar entre palos. Peleó muchísimo y dejó un remate de altísimo nivel que obligó a Radu a firmar una parada espectacular.

Sorloth, durante el Atlético de Madrid - Celta de Vigo
Sorloth, durante el Atlético de Madrid - Celta de Vigo. EFE

Los suplentes de Simeone

Nahuel Molina (3): Entró fatal al partido. Su centro a la nada resumió una actuación muy pobre tanto en ataque como en toma de decisiones.

Miguel Cubo (6): Aportó descaro en muy pocos minutos y estuvo cerca de marcar con un zurdazo que se marchó rozando el palo. Provocó además una falta peligrosa nada más entrar.

Thiago Almada (2): Firmó una entrada desastrosa. Falló decisiones sencillas, perdió balones absurdos y llegó incluso a tropezarse solo en una acción clarísima. Terminó escuchando pitos de buena parte del estadio.

Obed Vargas (5): Entró para aportar energía y ayudó a mantener la presión alta del Atlético, aunque apenas tuvo peso real con balón en el tramo final.

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